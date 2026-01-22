Đại hội XIV của Đảng: “Bản lĩnh” của Đảng - điểm tựa cho Việt Nam vượt thách thức, vươn lên

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là diễn đàn quan trọng, nơi định hình sách lược, chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển đất nước trong trung và dài hạn, trên cơ sở kế thừa thành tựu sau 40 năm Đổi mới đất nước, đặc biệt là giai đoạn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, gắn liền với nhiệm kỳ 5 năm (2021-2025) đầy thử thách nhưng cũng ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, toàn diện và có ý nghĩa lâu dài.

Bối cảnh đó cũng chính là cơ sở làm nổi bật từ khóa “bản lĩnh” trong giới trí thức gốc Việt và Campuchia, khi mô tả bức tranh toàn cảnh đất nước Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn vừa qua.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Campuchia xoay quanh sự kiện Đại hội XIV đang diễn ra, Thạc sỹ Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Viện Quan hệ quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC), đồng thời là Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia học tại Việt Nam (CAVA) - đánh giá trong giai đoạn phát triển 5 năm qua, Việt Nam đã đối mặt và vượt qua nhiều thách thức chưa từng có, từ đại dịch COVID-19, biến động kinh tế toàn cầu, đến những thay đổi nhanh chóng về địa chính trị và khoa học công nghệ.

Trong bối cảnh đó, ông cho rằng “bản lĩnh” chính là từ khóa phản ánh chính xác thực tiễn và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng những thành tựu nói chung của đất nước Việt Nam trong giai đoạn 2021-2025.

Theo học giả Uch Leang, bản lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thể hiện ở năng lực vượt qua các thách thức lớn như đại dịch COVID-19, bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường trong thời gian qua. Qua đó, đảm bảo duy trì ổn định chính trị-xã hội và phát triển kinh tế đất nước, nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, cũng như trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh, thể hiện sự sáng suốt, linh hoạt và sức mạnh chính trị nội bộ của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Chứng minh cho nhận định của mình, nhà nghiên cứu đang công tác tại RAC lý giải bản lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam được nhìn nhận, thể hiện qua 3 khía cạnh.

Trước tiên, trong công tác ứng phó với đại dịch COVID-19, Việt Nam đã đưa ra những quyết định đúng đắn, quyết đoán và kịp thời, giúp kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và duy trì chuỗi sản xuất kinh doanh... Ông nhấn mạnh: “Điều đó cho thấy năng lực và kinh nghiệm lãnh đạo trong thời kỳ khủng hoảng.”

Tiếp theo, từ góc độ phát triển kinh tế, ông Uch Leang nêu rõ Việt Nam đã cho thấy sự năng động và bản lĩnh khi vượt qua các thách thức kinh tế toàn cầu, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, xúc tiến chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh. Bên cạnh đó, bản lĩnh còn thể hiện ở vị thế và vai trò của Việt Nam tiếp tục được nâng cao trên trường quốc tế.

Chủ tịch CAVA nhấn mạnh: “Điều này thể hiện rõ thông qua việc tham gia tích cực vào các diễn đàn đa phương, tăng cường quan hệ đối ngoại, xây dựng được uy tín, hình ảnh đẹp về một đất nước Việt Nam thanh bình và đáng tin cậy.”

Cuối cùng, theo chuyên gia người Campuchia, bản lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam còn được thể hiện trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng với tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân.

Nhìn lại giai đoạn vừa qua, học giả Uch Leang cho rằng niềm tin của công chúng và sự vững mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục được tăng cường thông qua việc đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn cao, cũng như bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tiến sỹ, Bác sỹ Heng LiHong trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Phnom Penh về Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Cùng chung nhận định, “bản lĩnh” cũng là từ khóa được Tiến sỹ, bác sỹ Heng LiHong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA), Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) - lựa chọn để mô tả sự lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh hiện nay.

Trong bối cảnh đất nước trải qua vô vàn khó khăn, thách thức với những biến động kinh tế và địa chính trị không ngừng trong thời gian qua, Tiến sỹ Heng LiHong đánh giá Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu phát triển, đồng thời cho thấy sự linh hoạt, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Tiến sỹ Heng LiHong đề cao bản lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, được thể hiện rõ qua quyết tâm đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ; cũng như việc thúc đẩy các đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực.

Theo Phó Chủ tịch thường trực VCBA, chính bản lĩnh ấy đã giúp Việt Nam giữ vững ổn định chính trị-xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế, tạo nền tảng quan trọng để đất nước bước vào "kỷ nguyên mới" với niềm tin và khát vọng mạnh mẽ hơn./.

