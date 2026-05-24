Đại lễ Phật đản: Lan tỏa hình ảnh Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc

Sáng 24/5, đông đảo tăng, ni, phật tử, người dân hân hoan tham dự nghi lễ rước Phật đản sinh và tắm Phật trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570-Dương lịch 2026 diễn ra tại trung tâm Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) từ ngày 23-31/5.

Từ sáng sớm, các đoàn tăng, ni, phật tử và người dân địa phương, du khách đã tề tựu tại khu vực nhà Thủy Tạ bên hồ Xuân Hương-Đà Lạt để tham dự lễ rước Đức Phật đản sinh.

Sau khi 15 xe hoa rước Phật di chuyển qua một số tuyến đường trung tâm Đà Lạt về đến khuôn viên Thủy Tạ, đông đảo Chư tôn đức, phật tử, du khách cùng thực hiện nghi thức Mộc Dục (tắm Phật bằng nước hoa thơm nhài) và phóng sinh bên hồ Xuân Hương.

Trong không khí trang nghiêm, hoan hỉ, ông K’Tư (phật tử chùa Thanh Sơn, xã Di Linh, Lâm Đồng) không giấu được niềm hân hoan khi cùng đoàn phật tử trong chùa xuất phát lúc 4 giờ từ Di Linh kịp lên Đà Lạt, tham dự nghi lễ quan trọng ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh.

Ông cho biết năm nào, Đại lễ Phật đản dù có bận việc vườn rẫy đến mấy, ông cũng sắp xếp để tranh thủ tham dự nghi thức quan trọng nhất có như vậy mới thấy nhẹ lòng, an yên hướng thiện.

Còn phật tử Ka Phương (dân tộc K’Ho, thôn Hàng Làng, xã Di Linh) thì kiên nhẫn chờ đến lượt được tự tay thực hiện nghi lễ tắm Phật xong cũng tranh thủ “khăn gói” trở về nhà để đi làm vườn.

Một phật tử người dân tộc K’Ho từ xã Di Linh (Lâm Đồng) vượt gần 100km để tham dự lễ rước Phật đản sinh trong Đại lễ Phật đản 2026 đang diễn ra tại Đà Lạt. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Chị chia sẻ dù cách xa gần 100km nhưng chị và đoàn phật tử ở địa phương vẫn hân hoan đến tận Đà Lạt trực tiếp tham dự Đại lễ Phật đản năm nay. Sau khi tự tay thực hiện nghi lễ tắm Phật, chị thấy được nhẹ lòng, mọi muộn phiền như đã được buông bỏ lại sau lưng.

Sau nghi kết thúc nghi lễ rước Phật đản sinh, Ban tổ chức trao tặng căn nhà tình thương trị giá 100 triệu đồng cho gia đình bà H Quin (xã Đắc Song, Lâm Đồng); trao tặng máy lọc nước, bồn nước cho học sinh các trường học ở xã Đạ Tẻh (Lâm Đồng); trao 80 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại một số trường học trên địa bàn.

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570-Dương lịch 2026 do Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức tại trung tâm Đà Lạt.

Tuần lễ Phật đản năm nay diễn ra từ 23-31/5 với hàng loạt chương trình, hoạt động về văn hóa-tâm linh-thiện nguyện quy mô lớn, dự kiến quy tụ khoảng 10.000 chư tôn đức, phật tử, du khách và cộng đồng cùng tham dự.

Chương trình nhằm xây dựng đời sống văn hóa tâm linh lành mạnh, hướng thiện trong nhân dân, lan tỏa hình ảnh Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, phát huy tinh thần nhập thế, hộ quốc an dân trong thời đại mới./.

Thông tin về các hoạt động trong tuần lễ Phật đản Tuần lễ Phật đản diễn ra từ ngày mùng 8/4 đến 15/4 năm Bính Ngọ (tức 24/5-31/5/2026); Lễ chính thức cử hành vào ngày 15/4 năm Bính Ngọ (nhằm 31/5/2026).