Đại lễ Phật đản tại chùa Bái Đính: Hành trình ánh sáng-Chạm vào từ bi

Ngày 24/5, tại chùa Bái Đính, phường Tây Hoa Lư, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp với chùa Bái Đính, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570-Dương lịch 2026 chủ đề “Hành trình ánh sáng-Chạm vào từ bi.”

Dự Đại lễ Phật đản có đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng 3.000 tăng, ni, phật tử và du khách thập phương.

Tại Đại lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Bái Đính đã tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhằm nhắc nhở mỗi người cùng nuôi dưỡng tâm từ, sống tỉnh thức, đoàn kết và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật pháp trong đời sống nhân sinh.

Tiếp đó, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã đọc diễn văn Phật đản.

Phát biểu tại Đại lễ, ông Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình khẳng định Đại lễ Phật đản là sự kiện trọng đại đối với tăng, ni, phật tử trên toàn thế giới; là dịp để tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh - bậc giác ngộ vĩ đại đã đem ánh sáng từ bi, trí tuệ soi rọi nhân gian, hướng con người tới chân-thiện-mỹ, sống yêu thương, bao dung, hòa hợp và cùng nhau xây dựng một xã hội hòa bình, an lạc, hạnh phúc.

Đối với dân tộc Việt Nam, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà còn là một bộ phận quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc.

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc với tinh thần "hộ quốc an dân," gắn bó mật thiết với nhân dân; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hun đúc truyền thống yêu nước, lòng nhân ái, tinh thần khoan dung và đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng toàn thể tăng, ni, phật tử luôn phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, sống "tốt đời, đẹp đạo"; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Nhiều cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân mà còn trở thành điểm tựa tinh thần, góp phần giáo dục đạo đức, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa lối sống nhân ái, vị tha, hướng thiện trong cộng đồng; đóng góp tích cực vào sự ổn định xã hội và phát triển của địa phương.

Tỉnh Ninh Bình luôn ghi nhận, trân trọng và đánh giá cao những đóng góp tích cực, trách nhiệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng toàn thể tăng, ni, phật tử đối với sự phát triển chung của địa phương.

Ông Nguyễn Anh Chức mong muốn và tin tưởng, thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc; tăng cường gắn bó giữa Giáo hội với cấp ủy, chính quyền và nhân dân; tiếp tục hướng dẫn tăng, ni, phật tử thực hiện tốt phương châm "Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội."

Cùng với đó, tiếp tục giữ gìn sự trang nghiêm nơi thiền môn; phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của Phật giáo; tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.

Tỉnh cam kết, tạo điều kiện thuận lợi nhất theo quy định của pháp luật để các tổ chức tôn giáo nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nói riêng hoạt động ổn định, đúng pháp luật; phát huy tốt vai trò đồng hành cùng dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao quà từ thiện tới 100 học sinh vượt khó trên địa bàn phường Tây Hoa Lư, trị giá 100 triệu đồng cùng nhiều hoạt động lan tỏa tinh thần từ bi, hướng thiện; thực hiện các nghi thức dâng hương cầu nguyện và tắm Phật tại Đại lễ./.

Thông tin về các hoạt động trong tuần lễ Phật đản Tuần lễ Phật đản diễn ra từ ngày mùng 8/4 đến 15/4 năm Bính Ngọ (tức 24/5-31/5/2026); Lễ chính thức cử hành vào ngày 15/4 năm Bính Ngọ (nhằm 31/5/2026).