Đại sứ Canada: Việt Nam là đối tác then chốt trong khu vực ASEAN và châu Á

Không chỉ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy Hiệp định Thương mại Tự do Canada-ASEAN, Canada còn hy vọng Việt Nam sẽ hỗ trợ kết nối với tất cả các quốc gia trong ASEAN và châu Á.

Diễn đàn Tương lai ASEAN (ASEAN Future Forum - AFF) 2026 với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm” đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam Jim Nickel bày tỏ sự nhất trí cao với chủ đề của Diễn đàn. Theo ông, đây là thông điệp then chốt trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với sự phân mảnh kinh tế và những thách thức địa chính trị phức tạp.

Canada sẵn sàng mở rộng hợp tác với ASEAN

- Đại sứ có đánh giá như thế nào về tính bao trùm của chủ đề Diễn đàn Tương lai ASEAN năm nay trong bối cảnh định hình tương lai chung của các quốc gia trong khu vực?

Đại sứ Jim Nickel: Trước hết, tôi xin chúc mừng Việt Nam đã đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba. Canada đã tham gia và ủng hộ diễn đàn này trong ba năm liên tiếp. Chủ đề năm nay “Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm” thực sự là một thông điệp quan trọng trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với sự phân mảnh kinh tế và những thách thức địa chính trị phức tạp.

Với tư cách là một cộng đồng liên kết các quốc gia trong khu vực, ASEAN có thể đóng một vai trò rất quan trọng trong việc mang lại hòa bình, thịnh vượng và một tương lai lấy con người làm trung tâm không chỉ cho khu vực của mình mà còn cho toàn thế giới.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam Jim Nickel cùng nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn, tác giả cuốn sách "Con đường tương lai." (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

- Theo Đại sứ, diễn đàn lần này có ý nghĩa như thế nào trong việc cụ thể hóa mối quan hệ đối tác này, đặc biệt là trong bối cảnh Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Canada đang được triển khai mạnh mẽ?

Đại sứ Jim Nickel: Chúng tôi rất vui mừng khi nâng tầm quan hệ với ASEAN lên Quan hệ Đối tác Chiến lược. Canada đã là đối tác đối thoại của ASEAN trong gần 50 năm.

Thông qua cách tiếp cận với các vấn đề quốc tế, AFF 2026 đang giải quyết một số vấn đề quan trọng khi chúng ta đang đối mặt với sự cạnh tranh địa chính trị toàn cầu ngày càng gia tăng, sự phân mảnh kinh tế và sự xói mòn liên tục của các quy tắc, chuẩn mực và thể chế đa quốc gia.

Diễn đàn này mang đến các thảo luận về công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI). Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng, việc đảm bảo công nghệ và AI thực sự phục vụ nhu cầu và lợi ích của con người là nội dung cấp thiết. Canada sẵn sàng mở rộng hợp tác với ASEAN trong phát triển công nghệ và quản trị AI để đảm bảo các tiến bộ này mang lại lợi ích bao trùm cho xã hội.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026. (Ảnh: TTXVN)

- ASEAN là một khu vực kinh tế năng động. Để thúc đẩy sự thịnh vượng chung, tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada (ACAFTA) hiện đang tiến triển ra sao, và khi hoàn thành, nó sẽ mang lại những bứt phá gì cho nền kinh tế hai bên?

Việt Nam là đối tác chủ chốt của Canada trong khu vực ASEAN và rộng hơn là khu vực Thái Bình Dương. Chúng tôi đang hợp tác rất chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để thúc đẩy Hiệp định Thương mại Tự do Canada-ASEAN.

Đại sứ Jim Nickel: Canada và ASEAN hiện đang trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa hai bên. Đây là một bước phát triển rất quan trọng và tôi kỳ vọng rằng chúng ta sẽ có thể hoàn tất đàm phán trong năm nay.

Hiện nay, ASEAN đã là đối tác thương mại lớn thứ tư của Canada với kim ngạch song phương đạt khoảng 42 tỷ USD. Là quốc gia hàng đầu về lương thực và năng lượng, Canada cam kết đóng góp vào an ninh năng lượng và lương thực cho ASEAN. Theo đó, thông qua các hiệp định như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), các nước ASEAN cũng đã gặt hái được nhiều lợi ích từ việc mở rộng xuất khẩu sang thị trường Canada.

Ngoài ra, Canada là một nhà đầu tư rất lớn ở ASEAN và chúng ta đang phát triển quan hệ đối tác trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ. Trong tương lai, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và các vấn đề khác đang được đề cập tại diễn đàn hôm nay.

Kỳ vọng Việt Nam sẽ là cầu nối Canada với ASEAN

- Việt Nam là một thành viên tích cực của ASEAN và cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong khối. Đại sứ kỳ vọng gì về vai trò cầu nối của Việt Nam trong việc thúc đẩy các mục tiêu của Diễn đàn Tương lai ASEAN, cũng như làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Canada-ASEAN trong thời gian tới?

Đại sứ Jim Nickel: Việt Nam là đối tác chủ chốt của Canada trong khu vực ASEAN và rộng hơn là khu vực Thái Bình Dương. Chúng tôi đang hợp tác rất chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để thúc đẩy Hiệp định Thương mại Tự do Canada-ASEAN. Chúng tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ giúp chúng tôi kết nối với tất cả các thành viên trong khối.

Việt Nam và Canada đã có những hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực thương mại, quân sự, giao lưu nhân dân... (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam cũng đang đóng vai trò rất quan trọng với tư cách là chủ tịch luân phiên của Hiệp định Đối tác Toàn diện, Tiến bộ và xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), và chúng tôi đang hợp tác với Việt Nam trong vai trò này để tạo cầu nối giữa CPTPP và EU, nhằm mở rộng hơn nữa thương mại giữa các đối tác vừa và nhỏ như Việt Nam và các quốc gia ASEAN, cùng với sự tin tưởng vào thương mại minh bạch dựa trên các quy tắc và cam kết duy trì luật pháp và các thể chế quốc tế.

- Tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và có bài phát biểu quan trọng. Ông có đánh giá thế nào về thông điệp của Thủ tướng Việt Nam?

Đại sứ Jim Nickel: Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ ASEAN cần tiếp tục chứng minh rằng một cộng đồng đoàn kết và tự cường hoàn toàn có thể đóng góp tích cực vào việc định hình hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc AFF 2026. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Đó là một thông điệp rất mạnh mẽ, tái khẳng định thông điệp mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra tại Đối thoại Shangri-La về việc tôn trọng luật pháp quốc tế và các thể chế đa phương. Trong một thế giới đầy biến động, những quốc gia tầm trung có cùng chí hướng như Canada, Việt Nam và các nước ASEAN cần phải hợp tác chặt chẽ hơn bao giờ hết để cùng giải quyết các thách thức chung, vì lợi ích của mọi người dân.

Năm tới sẽ đánh dấu cột mốc 50 năm quan hệ đối tác Canada-ASEAN. Với những nền tảng vững chắc từ Diễn đàn Tương lai ASEAN và triển vọng từ hiệp định FTA, tôi hy vọng quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai bên sẽ bước vào một chương mới đầy khởi sắc và thực chất.

- Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ./.

Khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba năm 2026 tại Hà Nội Diễn ra trong hai ngày 9-10/6, Diễn đàn Tương lai ASEAN lần ba là sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác khu vực.