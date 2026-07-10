Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tri ân một số gia đình kiều bào có công

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, hòa trong không khí của những ngày tháng 7 hào hùng khi cả nước có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7), ngày 8/7, Đại sứ Phạm Việt Hùng đã dẫn đầu đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tới thăm một số gia đình kiều bào có công với Cách mạng đang sinh sống tại tỉnh Phuket, miền Nam Thái Lan.

Được tin đoàn công tác của Đại sứ quán tới thăm, các con, các cháu của gia đình cụ Phạm Văn Phát đã tề tựu đông đủ tại nhà người con trai cả của cụ để đón tiếp.

Cụ Phạm Văn Phát từng làm liên lạc viên cho Cách mạng trong những năm tháng kháng chiến gian khổ và từng chịu cảnh giam giữ, tù đày.

Các con, cháu của cụ Phạm Văn Phát vui mừng tiếp đón Đại sứ Phạm Việt Hùng. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Năm 2010, cụ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì về thành tích tham gia, đóng góp, giúp đỡ đất nước trong cuộc kháng chiến, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cụ Phạm Văn Phát và cụ bà Hà Thị Thi đều đã qua đời từ nhiều năm trước, nhưng các con, các cháu của hai cụ vẫn gìn giữ truyền thống cách mạng và văn hóa Việt, tham gia đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Thái Lan.

Rời gia đình cụ Phạm Văn Phát, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục đến thăm cụ Đào Thị Thơ, một kiều bào có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Cụ Đào Thị Thơ năm nay 90 tuổi nhưng còn rất nhanh nhẹn, minh mẫn. Năm 1971, hưởng ứng phong trào “Tất cả cho tiền tuyến,” gia đình cụ từ tỉnh Nong Khai, Đông Bắc Thái Lan, đã gửi về quê hương 70.000 baht (gần 2.100 USD) đóng góp cho kháng chiến và được Nhà nước tặng Bằng khen.

Hiện nay, 9 người con của cụ đều đã trưởng thành, có cuộc sống ổn định và luôn giữ mối liên hệ gắn bó với cộng đồng, hướng về quê hương, đất nước.

Đại sứ Phạm Việt Hùng (thứ 3 từ phải sang) thăm gia đình cụ Đào Thị Thơ tại tỉnh Phuket. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Đại sứ Phạm Việt Hùng bày tỏ xúc động tới thăm các gia đình kiều bào tại Phuket, vui mừng khi thấy các bác dù đã sinh sống xa quê hương nhiều năm nhưng vẫn giữ gìn nếp sống “chịu thương chịu khó,” bản sắc văn hóa và truyền thống yêu nước, cách mạng của người Việt.

Đại sứ bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp tục hội nhập phát triển với quê hương mới, có cuộc sống ổn định, thành công, đồng thời tiếp tục góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan.

Cộng đồng người Việt tại Phuket hiện có khoảng 160 hộ, với gần 700 người, hầu hết đều thành đạt trong các lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn, spa, chợ...

Hội người Việt tỉnh Phuket, do bà Đỗ Thị Tân làm Chủ tịch và là thành viên của Hội người Việt Nam tại Thái Lan, trong khi Hội Doanh nhân Phuket, do ông Nguyễn Văn Toàn làm Chủ tịch, cũng là thành viên của Hội Doanh nhân Thái-Việt toàn Thái Lan./.

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