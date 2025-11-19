Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, làm việc tại Học viện Chính trị

Chiều 19/11, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến thăm, làm việc tại Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng).

Trước khi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn công tác đã tới dâng hương, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sỹ tại Nhà tưởng niệm Học viện Chính trị; tham quan nhà truyền thống và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà trường.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Học viện Chính trị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự tiến bộ và trưởng thành của Học viện Chính trị. Với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực quyết tâm cao, kết quả giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện luôn được giữ vững.

Học viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là một trong những trung tâm giáo dục, đào tạo cán bộ chính trị, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự hàng đầu của Quân đội và quốc gia.

Theo Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, trong việc thực hiện nhiệm vụ ở lĩnh vực giáo dục - đào tạo, Học viện đã quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội và các chủ trương lớn của Trung ương, khẳng định năng lực đào tạo lý luận chính trị cao cấp cho các đối tượng trong Quân đội; chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị ở đơn vị cơ sở.

Đánh giá cao kết quả trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học của học viện, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, Học viện đã chọn được những vấn đề đi trước, dự báo trước, những vấn đề trọng điểm cần đổi mới tư duy để nghiên cứu; đồng thời phối hợp hiệu quả với các học viện, nhà trường trong Quân đội, với các cơ quan của Trung ương và Quân đội để nâng cao hiệu quả quá trình đào tạo, nghiên cứu.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tham quan phòng truyền thống của Học viện Chính trị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Bên cạnh đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những kết quả và vai trò của Học viện trong lực lượng Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (Ban Chỉ đạo 35) ở các cấp, cũng như trong quá trình tham mưu, cung cấp luận cứ khoa học cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành Trung ương.

Đề nghị Học viện Chính trị tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo theo hướng khoa học, hiện đại, quyết liệt; tăng cường chuyển đổi số trong quản trị nhà trường..., góp phần đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tin tưởng, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ Học viện Chính trị sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, không ngừng phát huy và lan tỏa giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Học viện thông minh, hiện đại, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo Trung tướng Đặng Sỹ Lộc, Giám đốc Học viện Chính trị, trải qua gần 75 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, với 7 lần thay đổi tên gọi, 10 lần thay đổi địa điểm đóng quân, song dù với tên gọi nào, ở bất cứ nơi đâu, Học viện luôn tuyệt đối trung thành và phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, giữ vững bản chất, truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống: “Kiên định và phát triển, đoàn kết và kỷ luật, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.”

Từ ngày thành lập đến nay, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ các cấp cho Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng hàng ngàn cán bộ quân đội cho Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Các thế hệ cán bộ chính trị được đào tạo, bồi dưỡng từ Học viện, trải qua thực tiễn chiến đấu, công tác đã góp phần to lớn vào việc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, đảm bảo cho Quân đội luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Hàng nghìn cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên được đào tạo tại Học viện đã trở thành những cán bộ cao cấp, có khoảng 1.000 đồng chí được thăng quân hàm cấp tướng. Nhiều đồng chí giữ cương vị trọng trách cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội; có những đóng góp to lớn trong việc hoạch định và tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, chiến lược quốc phòng, an ninh trong các giai đoạn của cách mạng.

Đáng chú ý, trên lĩnh vực đấu tranh tư tưởng, lý luận, Học viện là một trung tâm đào tạo cán bộ chủ trì Ban Chỉ đạo 35 các cấp và là một trung tâm đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận của Quân đội, đã xuất bản hàng trăm sách, tài liệu phòng, chống “diễn biến hòa bình” và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Với những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, Học viện Chính trị vinh dự hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; một Huân chương Sao vàng; hai Huân chương Hồ Chí Minh; một Huân chương Độc lập hạng Nhất; 4 Huân chương Tự do hạng Nhất, hạng Nhì của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; một Huân chương Hữu nghị hạng Ba của Vương quốc Campuchia tặng và nhiều phần thưởng cao quý khác./.

Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong mọi hoàn cảnh đều là lực lượng xung kích trên tuyến đầu.