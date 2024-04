Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tô Lâm kiểm tra hợp luyện diễu binh

Các đại biểu dự hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. (Nguồn: báo Quân đội Nhân dân)

Sáng 4/4, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đồng chủ trì kiểm tra hợp luyện, động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Sau thời gian nỗ lực huấn luyện, đội hình diễu binh, diễu hành đã phấn đấu tái hiện khí thế hào hùng của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; thể hiện khí phách, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng.

Từng cán bộ, chiến sỹ xác định rõ trách nhiệm, phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giữ vững bản chất cách mạng, phát huy truyền thống dân tộc anh hùng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng; khát vọng hùng cường; hăng hái thi đua lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo; thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại sự kiện, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã kiểm tra các nội dung thuộc nghi lễ, nghi thức trao thưởng; diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đảm nhiệm, gồm các lực lượng: khối nghi trượng, khối diễu binh của Quân đội, dân quân tự vệ; khối diễu binh của Công an, khối quần chúng và các lực lượng khác.

Khối nữ Du kích miền Nam. (Nguồn: báo Quân đội Nhân dân)

Ghi nhận, biểu dương quyết tâm, nỗ lực của các lực lượng tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tô Lâm thống nhất đánh giá mặc dù thời gian huấn luyện, hợp luyện chưa nhiều (khoảng 1 tháng) trong điều kiện thời tiết chuyển mùa khắc nghiệt, song lực lượng tham gia diễu binh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các khối trình diễn đi đúng, đều, mạnh, đẹp, thống nhất, đúng tác phong, thể hiện được sức mạnh của lực lượng vũ trang. Các lực lượng bảo đảm phục vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực, đồng sức, đồng lòng chăm lo, bảo đảm đời sống, sinh hoạt cho các lực lượng tham gia luyện tập.

Nhấn mạnh được tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là danh dự, trách nhiệm lớn trong cả cuộc đời quân ngũ của mỗi quân nhân, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các lực lượng rút kinh nghiệm kịp thời, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và hợp luyện; tổ chức huấn luyện phải thực sự cơ bản, làm cơ sở để luyện tập hiệp đồng động tác trong khối.

Đồng thời, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các lực lượng phục vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệp đồng chặt chẽ, phục vụ tốt nhất về điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành; chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tốt nhất về điều kiện sân bãi, vật chất trong suốt quá trình huấn luyện, hợp luyện.

Bên cạnh đó, các lực lượng thực hiện nghiêm kế hoạch cơ động về tỉnh Điện Biên, bảo đảm chặt chẽ, an toàn tuyệt đối; tổ chức chỉ huy cơ động đúng kế hoạch, bao gồm cả tổ chức Sở chỉ huy phía trước, Sở chỉ huy điều hành Lễ kỷ niệm; kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn trong Lễ kỷ niệm...; bố trí nơi tập kết cho các lực lượng khoa học, tổ chức đóng quân, canh phòng bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tiểu ban diễu binh, diễu hành cần phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan để bảo đảm chu đáo trong quá trình huấn luyện lực lượng vũ trang và hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt sắp tới tại Điện Biên.

Tại buổi hợp luyện lần này, đội hình diễu binh, diễu hành theo thứ tự: Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; xe chỉ huy; xe Tổ Quân kỳ toàn quân; khối Nữ quân nhạc; khối chiến sỹ Điện Biên; khối sỹ quan Lục quân; khối sỹ quan Hải quân; khối sỹ quan Phòng không-Không quân; khối sỹ quan Biên phòng; khối sỹ quan Cảnh sát biển; khối Nữ sỹ quan Quân y; khối lực lượng Tác chiến không gian mạng; khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam; khối chiến sỹ Lục quân; khối chiến sỹ Đặc công; khối chiến sỹ Đặc nhiệm; khối Nữ Dân quân các dân tộc Tây Bắc; khối Nữ Du kích miền Nam; xe chỉ huy.

Xe Tổ Công an kỳ toàn lực lượng Công an Nhân dân; khối Nam sỹ quan An ninh Nhân dân; khối Nam sỹ quan Cảnh sát Nhân dân; khối Nữ sỹ quan Cảnh sát Giao thông; khối Nam sỹ quan Cảnh sát Phòng cháy-chữa cháy; khối Nam sỹ quan Cảnh sát Cơ động; khối Nữ chiến sỹ Cảnh sát Đặc nhiệm; khối Nam chiến sỹ Cảnh sát Đặc nhiệm; khối Cảnh sát Cơ động kỵ binh; khối Hồng kỳ; khối Dân công hỏa tuyến./.

