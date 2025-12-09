Đại tướng Sao Sokha: Quân khu 9 là biểu tượng cho sự đoàn kết Việt Nam-Campuchia

Nhân dịp tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/1945-10/12/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân vào ngày 8/12, Đại tướng Sao Sokha, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Hiến binh, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia (RCAF) đã trao đổi với phóng viên báo chí, chia sẻ sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, khẳng định vai trò biểu tượng của Quân khu 9 trong tình đoàn kết Việt Nam-Campuchia.

Đánh giá về mối quan hệ giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia, Đại tướng Sao Sokha nhấn mạnh đây là mối quan hệ hữu nghị lâu đời, được hình thành và vun đắp qua các giai đoạn lịch sử gian khó, từ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc đến cuộc chiến chống lại chế độ diệt chủng Pol Pot.

Theo Đại tướng, sự gắn kết về địa lý, lịch sử và con người giữa hai nước láng giềng đã tạo nền tảng vững chắc để mối quan hệ này không ngừng được củng cố, giúp hai dân tộc cùng chung sống hòa bình và phát triển.

Đề cập cụ thể đến vai trò của Quân khu 9, Đại tướng Sao Sokha cho biết trong quá trình xây dựng quân đội để bảo vệ độc lập của mỗi quốc gia, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã có những đóng góp to lớn, thiết thực giúp đỡ Quân đội Hoàng gia Campuchia. Sự hỗ trợ này bao gồm công tác đào tạo nhân lực, trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin cũng như ủng hộ về kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật.

Với vị trí địa lý đối diện với Campuchia, Đại tướng nhận định, Quân khu 9 chính là biểu tượng sinh động cho sức mạnh đoàn kết đặc biệt và mối quan hệ hữu nghị gắn bó keo sơn giữa hai nước, hai quân đội.

Bên cạnh hợp tác quốc phòng, Đại tướng Sao Sokha cũng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến vấn đề hợp tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững lưu vực sông Mekong. Ông cho rằng dòng sông Mekong dài 4.000km chảy qua 6 quốc gia, từ thượng nguồn ở Trung Quốc qua Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia rồi đến Đồng bằng sông Cửu Long (Việt Nam), mang lại giá trị to lớn về nông nghiệp, giao thông đường thủy, kinh tế và văn hóa cho người dân sinh sống dọc đôi bờ, trong đó có nét văn hóa chung là đua thuyền.

Theo Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, sông Mekong là biểu tượng cho tình hữu nghị giữa các dân tộc trong khu vực. Dòng sông không chỉ có giá trị cao về kinh tế đường thủy mà còn về quan hệ con người, văn hóa đối với các nước mà nó chảy qua. Chúng ta cần hợp tác cùng nhau bảo vệ tất cả nguồn tài nguyên thiên nhiên này không chỉ để thế hệ này, mà còn để cho các thế hệ mai sau./.

Tổng Bí thư: Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 9 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 9 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.