Đảm bảo an toàn khi khai thác 22km đầu tiên cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột

Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn làm trưởng đoàn vừa kiểm tra 22km của Dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, chuẩn bị nghiệm thu hoàn thành đưa vào khai thác đoạn tuyến từ Km0+000 đến Km22+000 thuộc Dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.

Qua kiểm tra đoạn tuyến đầu tiên thuộc dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, Bộ Xây dựng ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp của tỉnh Khánh Hòa cùng các bộ, ngành, chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu trong quá trình triển khai dự án.

Theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, việc hoàn thành và chuẩn bị đưa vào khai thác 22km đầu tiên của dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tuy nhiên, yêu cầu hàng đầu là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông trong quá trình vận hành khai thác.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để sớm đưa tuyến vào khai thác chính thức. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác tổ chức, kiểm soát giao thông trên tuyến.Bên cạnh đó, hệ thống giao thông thông minh (ITS), giám sát điều hành và thu phí cần được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện để phục vụ khai thác hiệu quả. Đối với phần khối lượng còn lại của Dự án thành phần 1, các đơn vị tiếp tục tập trung nhân lực, thiết bị để bảo đảm tiến độ. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ hoàn công trước ngày 30/6 để bàn giao cho cơ quan quản lý khai thác.

Tại khu vực có địa hình, địa chất phức tạp mà dự án đi qua, các đơn vị chuyên môn lưu ý thường xuyên kiểm tra mái taluy, nền đường, móng cọc, trụ cầu, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nguy cơ mất an toàn. Đăc biệt, rà soát kỹ hệ thống biển báo, tổ chức giao thông tại các nút giao và các vị trí chuyển tiếp từ cao tốc xuống đường cấp thấp hơn.

“Chính quyền địa phương có cao tốc đi qua tăng cường tuyên truyền để người dân chấp hành các quy định bảo vệ hành lang an toàn giao thông, không đi xe máy hoặc tự ý tháo dỡ hàng rào trên cao tốc," Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị.

Dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột có chiều dài 117,5km, gồm 3 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 1 dài 31,5km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 26B và Quốc lộ 1 (thuộc phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), điểm cuối tại Km32 (thuộc xã Tây Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động cuối năm 2026.Dự án thành phần 1 sẽ kết nối với dự án thành phần 2 (do Ban Quản lý dự án Đường sắt làm chủ đầu tư) và dự án thành phần 3 (do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản) để rút ngắn khoảng cách từ Khánh Hòa đi Đắk Lắk từ gần 200km còn 117km, góp phần kết nối giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa (chủ đầu tư), gói thầu XL01 do Tập đoàn Sơn Hải thi công, thực hiện đoạn tuyến từ Km0+000 đến Km22+000, đi qua các địa bàn phường Ninh Hòa, xã Tân Định, xã Hòa Trí và xã Tây Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa). Công trình khởi công ngày 18/6/2023 và hoàn thành xây dựng ngày 29/4, sớm hơn thời hạn hợp đồng.

Tuyến cao tốc được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc vận tốc thiết kế 100km/giờ. Trên tuyến đã hoàn thiện 3 nút giao liên thông, 8 cầu trên tuyến chính, 13 hầm chui dân sinh cùng hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng và hạ tầng ITS.

Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư đã thực hiện nhiều điều chỉnh kỹ thuật nhằm phù hợp điều kiện thực tế hiện trường, xử lý nền đất yếu, nước ngầm, bổ sung hệ thống thoát nước và hoàn thiện tổ chức giao thông. Các hạng mục đều được kiểm tra, thí nghiệm, kiểm định và nghiệm thu theo quy định.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, dự án là công trình trọng điểm, đồng thời là cơ hội để địa phương phát huy hiệu quả chủ trương phân cấp, phân quyền trong đầu tư hạ tầng giao thông. Đến nay, khoảng 22km đầu tiên đã cơ bản hoàn thành và đủ điều kiện kỹ thuật để xem xét đưa vào khai thác.

Địa phương đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung thi công đoạn còn lại, đồng thời rà soát hệ thống kết nối giao thông, biển báo và các điều kiện an toàn khai thác, nhằm bảo đảm vận hành đồng bộ khi tuyến cao tốc đi vào hoạt động./.

Đắk Lắk tăng tốc thi công dự án Cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột Các đơn vị thi công tăng tốc thực hiện, đặc biệt trong những ngày nghỉ lễ, nhà thầu vẫn tập trung máy móc, công nhân tổ chức thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại đưa dự án về đích theo kế hoạch.

​