Đàm phán Mỹ-Iran thu hẹp còn 4 vấn đề hạt nhân then chốt

Tờ New York Times ngày 9/6 dẫn một số nguồn đưa tin các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã được thu hẹp xuống còn 4 vấn đề hạt nhân trọng yếu.

Theo báo trên, Washington đang tìm kiếm một lệnh đình chỉ các hoạt động làm giàu urani của Iran trong ít nhất 15 năm; hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) để làm loãng kho dự trữ urani đã được làm giàu; dỡ bỏ 3 cơ sở hạt nhân lớn tại Natanz, Fordo và Isfahan; và quyền thực hiện các cuộc thanh sát quốc tế vào bất kỳ thời điểm nào và tại bất kỳ địa điểm nào ở Iran.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết một thỏa thuận hòa bình với Iran có thể được ký kết trong vòng 2 hoặc 3 ngày.

Theo tờ New York Times, hiện vẫn chưa rõ liệu vụ rơi trực thăng Apache gần đây của Mỹ trên không phận eo biển Hormuz có nguy cơ gây phức tạp thêm các cuộc đàm phán hay không, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố chiếc máy bay trực thăng đã bị Iran bắn hạ và cảnh báo về một phản ứng có thể xảy ra.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cùng ngày cho hay quân đội nước này đang điều tra vụ rơi trực thăng AH-64 Apache của Lục quân Mỹ, đồng thời cho biết các phi công đã sống sót và được giải cứu trong vòng khoảng 2 giờ đồng hồ.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng ngày tuyên bố Tehran vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao trong giải quyết căng thẳng với Mỹ, song khẳng định nước này sẵn sàng đáp trả bằng các biện pháp quân sự nếu cần thiết.

Ông Araghchi đồng thời phát tín hiệu cho thấy vụ việc liên quan đến trực thăng quân sự Mỹ có thể không phải là hành động được chủ ý từ phía Iran.

Theo Ngoại trưởng Iran, các lực lượng quân sự nước ngoài hoạt động gần lãnh hải Iran luôn đối mặt với nguy cơ xảy ra sự cố ngoài ý muốn hoặc bị cuốn vào các tình huống giao tranh phức tạp.

Liên quan đến tình hình tại eo biển Hormuz, ông Araghchi nhấn mạnh tuyến hàng hải chiến lược này không phải là vùng biển quốc tế hoàn toàn mà là khu vực chung giữa Iran và Oman.

Nhà ngoại giao Iran cho rằng cách tốt nhất để giảm nguy cơ xảy ra các sự cố quân sự là các lực lượng nước ngoài rút khỏi khu vực.

Hiện tại, tiến trình đàm phán đang diễn ra giữa hai nước, với những nỗ lực gần đây tập trung vào việc cố gắng hoàn thiện một bản ghi nhớ khung. Đồng thời, các bên vẫn tiến hành các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau./.

Tổng thống Mỹ khẳng định duy trì tiến trình đàm phán với Iran Liên quan đến nội dung đàm phán, ông Trump cho biết thêm sẽ không giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran hoặc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trước khi đạt được một thỏa thuận hòa bình với Tehran.