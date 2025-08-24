Vietnam+ (VietnamPlus)
Dàn máy bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội chuẩn bị cho A80
Biên đội máy bay YAK-130 diễn tập sáng 24/8. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
5 tiêm kích Su-30MK2 bay tạo hình chuẩn bị cho đại lễ A80. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Biên đội tiêm kích Su-30MK2 bay tạo hình chuẩn bị cho đại lễ A80. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
