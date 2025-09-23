Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết

Đại hội đã thông qua Nghị quyết, khẳng định những kết quả quan trọng Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025; thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả, sáng 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Với tinh thần “ Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển,” Đại hội đã thông qua Nghị quyết, khẳng định những kết quả quan trọng Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025; thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra cho nhiệm kỳ 2025-2030. Đặc biệt, Đại hội đã thông qua ý kiến góp ý đối với dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, các đại biểu đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội và dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại Đại hội, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, chỉ định 21 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết của Đảng bộ tham dự Đại hội XIV của Đảng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển,” chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.