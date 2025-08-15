Đảng bộ UBND tỉnh Lai Châu đẩy mạnh thực hiện "bộ tứ nghị quyết trụ cột"

Chiều 15/8, Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Vũ Mạnh Hà dự, chỉ đạo Đại hội.

Chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh: Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh là cánh tay đắc lực của Tỉnh ủy, nòng cốt tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, có vai trò quyết định trong thực hiện mục tiêu chung của tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhất là khi tỉnh Lai Châu đang cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen; nhiều nhiệm vụ lớn cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện, trọng tâm là tổ chức vận hành hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh thực hiện "bộ tứ nghị quyết trụ cột" về phát triển khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Quý Trung/ TTXVN)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, có tư duy đổi mới, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị.

Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2025 trên cơ sở kết thúc hoạt động của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, tập trung, thống nhất của Đảng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển tỉnh Lai Châu. Đảng bộ có 36 tổ chức cơ sở đảng, 3.214 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Đảng ủy, quyết định kiện toàn tổ chức đảng, cấp ủy cơ sở theo thẩm quyền; kịp thời ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác (đã ban hành trên 1.300 văn bản; thẩm định trình trên 700 văn bản).

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2025, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội kế hoạch 5 năm (giai đoạn 2021-2025).

Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các tội phạm được thực hiện quyết liệt, hiệu quả; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về biên giới, kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan đến biên giới, lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức bộ máy của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương được sắp xếp, hợp nhất, kiện toàn bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt bình quân 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu đến năm 2030 đạt trên 4.500 tỷ đồng; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3-4%/năm; 90% tổ chức cơ sở đảng, 90% đảng viên trở lên hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 300 đảng viên trở lên; 100% cán bộ, công chức cơ quan đảng làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; 100% dữ liệu của các cơ quan đảng theo quy định được số hóa, quản lý và thực hiện trên môi trường số.../.

Tiến tới Đại hội Đảng XIV: Hà Nội khơi dậy tinh thần sáng tạo trong công việc Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội quyết tâm triển khai 2 khâu đột phá chiến lược với khát vọng vươn lên, xây dựng tổ chức Đảng gương mẫu, tiên phong trong giai đoạn mới.