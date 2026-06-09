Đảo Ngọc tăng tốc sẵn sàng cho Hội nghị Cấp cao APEC 2027

Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn tăng tốc, hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng cho Hội nghị Cấp cao APEC 2027, nhiệm vụ chính trị, đối ngoại đặc biệt quan trọng của quốc gia.

Những “siêu dự án” dần lộ diện

Trọng tâm của công tác chuẩn bị cho APEC 2027 là xây dựng các công trình hạ tầng trên đảo Phú Quốc với những “siêu dự án” đang dần lộ diện, làm thay đổi diện mạo đảo Ngọc từng ngày.

Theo đó, cụm dự án Tổ hợp đa chức năng APEC, trái tim của sự kiện, tổng vốn đầu tư 21.860 tỷ đồng đang giai đoạn thi công tăng tốc. Cụ thể là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, khối lượng thi công kết cấu bê tông cốt thép đạt hơn 90%; các hạng mục kết cấu thép phức tạp phía biển và phía núi cũng đang được lắp dựng đồng bộ; nhà hát đa năng hoàn thành khoảng 85% phần kết cấu bê tông cốt thép. Các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công nhiều mũi để bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án.

Tiếp đến, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, tổng vốn đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng, “cánh cửa” đón tiếp bạn bè quốc tế đang được mở rộng mạnh mẽ, đẩy mạnh thi công nhiều hạng mục.

Cụ thể như nhà ga T2 đã hoàn thành 100% phần thô; nhà ga VIP hoàn tất phần thô và kết cấu thép, chuyển sang giai đoạn hoàn thiện và lắp đặt thiết bị cơ điện. Về hạ tầng hàng không, đường cất hạ cánh số 2 cơ bản hoàn thành các hạng mục chính; sân đỗ máy bay 1C đã chính thức đưa vào khai thác.

Ông Bùi Thành Trung, Chủ tịch Sun Group Vùng miền Nam chia sẻ, trong vai trò chủ đầu tư các hạng mục trọng điểm phục vụ APEC 2027, Sun Group cùng Phú Quốc đang bước vào giai đoạn “nước rút” để sẵn sàng đón sự kiện đối ngoại quan trọng bậc nhất của đất nước.

Trên những đại công trường đang ngày đêm sáng đèn thi công cùng với các vấn đề khác về nhân lực, dịch vụ… tất cả đang hướng đến mục tiêu chung là biến APEC thành dấu mốc mới trong hành trình vươn tầm quốc tế của đảo Ngọc, đồng thời để lại những giá trị bền vững cho sự phát triển của Phú Quốc và Việt Nam trong tương lai.

Phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027, An Giang có 21 dự án xây dựng trên đảo Phú Quốc với tổng mức đầu tư hơn 137.138 tỷ đồng, trong đó, dự án đầu tư công có hỗ trợ vốn ngân sách trung ương 20.166 tỷ đồng và dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh 116.972 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa cho biết, địa phương đang tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị APEC 2027, đồng thời đây là cơ hội để giải quyết những điểm nghẽn về hạ tầng, môi trường và không gian phát triển đô thị Phú Quốc.

Mục tiêu không chỉ là tổ chức thành công sự kiện quốc tế quan trọng này mà còn tạo nền tảng để Phú Quốc phát triển bền vững trong nhiều thập niên tới. Điều quan trọng hơn cả là những công trình này không chỉ phục vụ một tuần lễ hội nghị mà sẽ trở thành tài sản phát triển lâu dài của Phú Quốc trong tương lai.

Mệnh lệnh từ tinh thần “6 rõ”

Tại các cuộc họp về APEC 2027, lãnh đạo tỉnh An Giang chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành và đơn vị liên quan phải phát huy cao độ tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, khẩn trương, trách nhiệm với mệnh lệnh từ tinh thần “6 rõ.”

Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, quá trình triển khai các nhiệm vụ, công trình, dự án phục vụ APEC 2027 phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật.

Các sở, ngành chức năng, địa phương, các tiểu ban, chủ đầu tư, nhà đầu tư phải phát huy cao nhất tinh thần chủ động, tổ chức thực hiện công việc theo nguyên tắc rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ sản phẩm và rõ trách nhiệm.

Mọi điểm nghẽn về mặt bằng, nguồn vốn, vật liệu hay nhân lực phải rà soát toàn diện và xử lý kịp thời để đảm bảo tiến độ chung của toàn bộ chương trình, kế hoạch hoàn thành theo yêu cầu phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Để đảm bảo tiến độ thần tốc nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang giao Sở Tư pháp tham mưu ban hành chỉ thị về tăng cường tuân thủ pháp luật trong triển khai các dự án phục vụ APEC 2027.

Mọi cơ chế đặc thù, cấp bách phải được nghiên cứu đúng thẩm quyền, tuyệt đối không để xảy ra sai sót hay tiêu cực.

Về mặt hạ tầng, một chiến dịch tổng lực đã được lãnh đạo tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư phải rà soát toàn diện từ mặt bằng, nguồn vốn đến vật liệu, nhân lực để đảm bảo hoàn thành công trình đúng hạn.

Mặt khác, Sở Xây dựng và ngành điện phối hợp ngầm hóa, cải tạo hệ thống điện đồng bộ với các công trình dự án. Đặc khu Phú Quốc và ngành chức năng nâng cấp hạ tầng sóng di động, internet chất lượng cao, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho đại biểu và báo chí quốc tế.

Bên cạnh đó, một trong những chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh An Giang là xử lý dứt điểm các vi phạm trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Công an tỉnh được giao nhiệm vụ phối hợp xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép và các điểm mất an ninh trật tự.

Mục tiêu là tuyệt đối không để hình thành các băng nhóm tội phạm, bảo vệ môi trường đầu tư và du lịch, giữ gìn hình ảnh đảo Ngọc Phú Quốc trước mắt bạn bè quốc tế. Ngoài ra, các phương án diễn tập khu vực phòng thủ và kiểm soát an ninh, an toàn trên bộ và trên biển phải được triển khai chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh tuyệt đối.

Hướng tới APEC 2027, An Giang không chỉ chuẩn bị về vật chất mà còn chú trọng khẩn trương hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu gồm Logo và Slogan du lịch tỉnh. Mỗi cán bộ, người dân, người lao động trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch tại Phú Quốc phải là một “đại sứ du lịch” của địa phương và của Việt Nam.

Hình ảnh văn hóa Óc Eo - Ba Thê, vẻ đẹp của đảo Ngọc Phú Quốc, tỉnh An Giang và thông tin, tuyên truyền APEC 2027 được quảng bá sâu rộng thông qua sự hợp tác chiến lược với các cơ quan truyền thông chuyên nghiệp của quốc gia.

Phú Quốc - một vị thế rất đặc biệt khi trở thành điểm đến của APEC 2027. Việc chuẩn bị không chỉ dừng lại ở hạ tầng mà còn là sự đồng bộ từ chính sách, quy hoạch đô thị cho đến đào tạo nguồn nhân lực… sẵn sàng cho tầm vóc APEC 2027.

Sự quyết liệt của tỉnh như một lời cam kết chính trị mạnh mẽ, nhằm biến sự kiện APEC thành cú hích để Phú Quốc và An Giang vươn tầm quốc tế. Đây không chỉ là một hội nghị ngoại giao, mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư và nâng tầm thương hiệu Phú Quốc có thể trở thành trung tâm hội nghị-du lịch mang tầm khu vực, góp phần cho tỉnh An Giang có thêm động lực phát triển kinh tế-xã hội gắn với hội nhập quốc tế./.

Việt Nam chia sẻ về tầm nhìn và công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 Qua 2 lần đăng cai APEC 2006 và 2017, Việt Nam đã có nhiều sáng kiến về cải cách APEC, phát triển bao trùm về kinh tế, xã hội, phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số...

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