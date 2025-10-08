Đạt 680,6 tỷ USD trong 9 tháng, xuất nhập khẩu tự tin đạt mục tiêu 900 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng nổi bật của nền kinh tế trong 9 tháng năm 2025. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 680,6 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ do Bộ Công Thương tổ chức ngày 8/10 tại Hà Nội.

Theo đại diện Bộ Công Thương, xuất khẩu trong quý 3/2025 đạt 128,57 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 9,6% so với quý II/2025. Tính chung 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 348,74 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa mục tiêu tăng trưởng 12% đặt ra cho cả năm (khu vực kinh tế trong nước đạt 85,41 tỷ USD, tăng 2%, chiếm 24,5% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 263,33 tỷ USD, tăng 21,4%, chiếm 75,5%).

Trong 9 tháng, có 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,1% tổng kim ngạch xuất khẩu, đặc biệt, có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 67,9%. Các thị trường xuất khẩu chính gồm: Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, ASEAN, Nhật Bản…

Về cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, nhóm công nghiệp chế biến đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng xuất khẩu chung của cả nước trong 9 tháng đầu năm 2025, với kim ngạch đạt 297,2 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm 85,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, các sản phẩm chủ lực như: Điện thoại, máy vi tính, linh kiện, dệt may và giày dép tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu, khẳng định vai trò trụ cột của công nghiệp chế biến trong thương mại quốc tế.

Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản ước đạt 33,2 tỷ USD, tăng tới 15,2% và chiếm 9,5% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Nhập khẩu trong quý 3/2025 đạt 119,66 tỷ USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước và tăng 6,3% so với quý 2/2025. Tính chung 9 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt gần 332 tỷ USD, tăng 18,8%. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 105,67 tỷ USD, tăng 4,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 226,25 tỷ USD, tăng 26,8%.

Về cơ cấu thị trường nhập khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của nước ta (đạt 134,4 tỷ USD, tăng 27,9%); tiếp đến là các thị trường Hàn Quốc (đạt 44,4 tỷ USD, tăng 7%); ASEAN (đạt 39,1 tỷ USD, tăng 14,5%), Nhật Bản (đạt 18,2 tỷ USD, tăng 13,2%); Hoa Kỳ (đạt 13,7 tỷ USD, tăng 23,6%).

Về cơ cấu hàng hóa nhập khẩu, trong 9 tháng đầu năm, tỷ trọng nhóm hàng cần nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn (chiếm 89%) trong cơ cấu hàng hóa nhập khẩu của cả nước và tăng trưởng cao (tăng 19,5%) cho thấy nhu cầu đầu vào là nguyên liệu, máy móc để phục vụ cho các hoạt động sản xuất trong nước lớn, phản ánh sự phục hồi của sản xuất công nghiệp. Ngoài ra, nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu chỉ chiếm 5,2% và nhóm hàng hóa khác chiếm 5,3% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Như vậy, tốc độ tăng trưởng nhập khẩu (18,8%) cao hơn xuất khẩu (16%) cho thấy tín hiệu tích cực về sự phục hồi sản xuất trong nước nhưng cũng phần nào tạo sức ép nhất định lên cán cân thương mại.

Theo Bộ Công Thương, cán cân thương mại tiếp tục duy trì trạng thái xuất siêu với mức xuất siêu 16,8 tỷ USD, đóng góp quan trọng vào cân đối vĩ mô và dự trữ ngoại hối của nền kinh tế. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 20,26 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 37,08 tỷ USD.

Nhìn chung, với tình hình hiện nay, nếu không có biến động bất thường, ngành Công Thương sẽ để đạt các mục tiêu đề ra trong năm 2025. Dự kiến tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả năm có thể đạt mốc mới khoảng 900 tỷ USD./.