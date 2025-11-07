Đầu tư cơ sở hạ tầng cho chính quyền số ở vùng cao

Nhiều đảng viên, cán bộ và người dân tỉnh Thanh Hóa cho rằng, dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng lần này được thiết kế với tinh thần đổi mới rất cao, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Việc xác định chuyển đổi số, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chính để phát triển kinh tế, là điểm mới thể hiện rõ quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng toàn diện trên các lĩnh vực.

Ông Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Lát nêu rõ, việc lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng tính dân chủ, công khai, minh bạch trong quá trình chuẩn bị văn kiện.

Việc lấy ý kiến đã tập hợp trí tuệ, kinh nghiệm, tâm huyết của toàn dân, giúp văn kiện sát thực tế, toàn diện và có chất lượng cao hơn, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Việc lấy ý kiến nhân dân cũng thể hiện rõ quan điểm "dân là gốc" của Đảng, giúp các chủ trương, chính sách khi ban hành phù hợp thực tiễn và được nhân dân ủng hộ.

Trong dự thảo văn kiện, chuyển đổi số được xác định là một trong những trụ cột quan trọng của phát triển đất nước, góp phần xây dựng nền kinh tế hiện đại, hội nhập và bền vững.

Việc xác định ưu tiên này xuất phát từ tầm nhìn chiến lược đáp ứng yêu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khi công nghệ số và đổi mới sáng tạo trở thành yếu tố quyết định tốc độ, chất lượng phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia.

Ông Mai Xuân Giang cho biết, Mường Lát là xã vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Mường Lát đã nỗ lực làm chủ công nghệ, tăng cường sử dụng mạng xã hội, tạo bước chuyển mới về công tác chuyển đổi số.

Xã đã thực hiện thành công nhiều mô hình tiêu biểu, nổi bật như: “Xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”; “Camera giám sát an ninh trật tự”... Đặc biệt, xã Mường Lát đã trang bị phòng họp trực tuyến với đầy đủ trang thiết bị đáp ứng kết nối thông suốt từ cấp xã, tỉnh và Trung ương; hệ thống truyền thanh của xã góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Xã chỉ đạo việc tăng cường chuyển đổi số từng lĩnh vực, cố gắng tăng chỉ số cải cách hành chính, từng bước loại bỏ việc xử lý công việc bằng văn bản giấy, góp phần tiết kiệm ngân sách hàng năm; giảm phiền hà cho nhân dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

Tuy nhiên, đối với các xã vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn, việc chuyển đổi số đang gặp nhiều “rào cản” như hạ tầng yếu, mạng internet, điện, thiết bị còn thiếu hoặc chập chờn. Người dân, cán bộ chưa quen dùng thiết bị số hay dịch vụ trực tuyến; thiếu nhân lực công nghệ do ít người có kỹ năng số để hướng dẫn, hỗ trợ cộng đồng; nguồn lực tài chính hạn chế nên khó đầu tư thiết bị, phần mềm, mạng…

Để thúc đẩy chuyển đổi số ở vùng cao, Nhà nước cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như mở rộng mạng internet, phủ sóng 4G/5G đến thôn, bản; đầu tư điện lưới, thiết bị số; tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân dùng điện thoại thông minh, dịch vụ công trực tuyến; đưa kiến thức số vào trường học và các lớp phổ cập; bồi dưỡng kỹ năng công nghệ, quản lý dữ liệu, xử lý hồ sơ điện tử cho cán bộ xã, thôn; có chính sách ưu tiên vốn, thiết bị, hạ tầng cho vùng núi, biên giới; khuyến khích doanh nghiệp viễn thông, công nghệ đầu tư bằng chính sách ưu đãi…

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Tam Chung Lê Văn Bình cho rằng, việc coi chuyển đổi số là trụ cột cùng với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo mở ra cơ hội để các địa phương xây dựng chính quyền số, góp phần thúc đẩy quản trị hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là nhiệm vụ trọng tâm, ngay sau khi đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Tam Chung đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đổi mới phương thức quản lý, điều hành và cung ứng dịch vụ theo hướng số hóa.

Trung tâm đã xây dựng và vận hành các nền tảng số như trang Facebook, Fanpage và kênh YouTube kết nối với hệ thống loa truyền thanh thông minh IP được lắp đặt tại các bản. Các nội dung tuyên truyền được biên tập, lồng tiếng bằng giọng đọc trí tuệ nhân tạo (AI), kết hợp hình ảnh và video minh họa… Nhờ đó, các chủ trương, chính sách, thông tin cảnh báo thiên tai, tiêm phòng, sản xuất nông nghiệp… đến được với người dân nhanh hơn, sinh động hơn, tạo nên kênh thông tin hai chiều giữa chính quyền và nhân dân, giúp xử lý phản ánh, kiến nghị kịp thời, hiệu quả hơn.

Ông Lê Văn Bình cũng thẳng thắn nêu rõ, với đặc thù xã vùng cao biên giới, công tác chuyển đổi số gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất. Nhiều thiết bị đã xuống cấp, mạng Internet ở một số bản vùng sâu, vùng xa chưa ổn định, ảnh hưởng đến việc tiếp nhận và truyền tải thông tin. Đội ngũ cán bộ còn mỏng, phần lớn kiêm nhiệm, kỹ năng số chưa đồng đều.

Việc sản xuất và biên tập nội dung số đòi hỏi trình độ chuyên môn, kỹ thuật và thời gian đáng kể. Ngoài ra, việc tiếp cận công nghệ số của một bộ phận người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, còn hạn chế; thói quen tiếp nhận thông tin qua loa truyền thống hoặc tuyên truyền miệng vẫn phổ biến. Những yếu tố này phần nào ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả triển khai chuyển đổi số ở cơ sở.

Để công tác chuyển đổi số của địa phương đạt kết quả cao hơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở, ngành cần quan tâm hơn nữa trong việc đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị kỹ thuật; tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu về chuyển đổi số và sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện cho cán bộ cơ sở.

Các doanh nghiệp viễn thông, tổ chức công nghệ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kết nối vùng sâu, vùng xa, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số toàn diện ở cơ sở./.

