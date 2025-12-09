Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Năng lượng nguyên tử, bảo đảm hiệu quả

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng 04 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết, biện pháp để tổ chức thi hành Luật Năng lượng nguyên tử trong quý 4/2025.

Đây là một trong những nội dung chính của Kế hoạch triển khai thi hành Luật Năng lượng nguyên tử số 94/2025/QH15 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 2663/QĐ-TTg ngày 08/12/2025 ban hành.

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Năng lượng nguyên tử bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả; phân định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật Năng lượng nguyên tử.

Đồng thời, tăng cường nhận thức, ý thức trách nhiệm và sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Năng lượng nguyên tử.

Xây dựng 04 Nghị định của Chính phủ để tổ chức thi hành Luật Năng lượng nguyên tử, trong quý 4/2025

Kế hoạch đưa ra 5 nhiệm vụ chính, giao các bộ, ngành, địa phương triển khai cụ thể như sau:

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng 04 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết, biện pháp để tổ chức thi hành Luật Năng lượng nguyên tử thực hiện theo Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 14/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9; trình Chính phủ trong quý 4/2025.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, công chức ở địa phương làm công tác giải quyết thủ tục hành chính, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử ở địa phương; hội nghị phổ biến Luật Năng lượng nguyên tử và các văn bản hướng dẫn thi hành cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Nơi được chọn xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Đồng thời, thường xuyên phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các phương tiện thông tin đại chúng khác ở trung ương và địa phương, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì biên soạn cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ (bản in và bản điện tử) cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức rà soát, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với lộ trình sau khi các Nghị định của Chính phủ được ban hành, bảo đảm đồng bộ với việc triển khai thi hành Luật.

Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình tổ chức thi hành Luật Năng lượng nguyên tử

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình tổ chức thi hành Luật Năng lượng nguyên tử và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Năng lượng nguyên tử.

Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật Năng lượng nguyên tử; tổ chức tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, đề xuất của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn; tổ chức rà soát, đánh giá và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan.

Khu vực quy hoạch xây dựng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Bảo đảm các điều kiện thi hành theo quy định tại Điều 59 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 80/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, hướng dẫn và xử lý kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thi hành Luật Năng lượng nguyên tử; theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện và định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Kế hoạch này./.

Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Năng lượng nguyên tử sửa đổi Đại biểu Quốc hội đề nghị cần quy định cụ thể về tỷ lệ ngân sách nhà nước dành cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực nguyên tử nhằm đảm bảo nguồn lực ổn định và lâu dài.