Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận

Nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư (PPP), Bộ Xây dựng vừa có công điện gửi ủy ban nhân dân các địa phương liên quan, đề nghị tập trung đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và sớm hoàn thành các thủ tục cung cấp nguồn vật liệu xây dựng phục vụ thi công.

Dự án đã được Bộ Xây dựng phê duyệt đầu tư, khởi công từ tháng 12/2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Theo cam kết của nhà đầu tư, dự án sẽ phấn đấu hoàn thành sớm hơn khoảng 6 tháng, đưa vào khai thác từ tháng 6/2028.

Tuy nhiên, theo báo cáo của nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án, quá trình triển khai hiện đang gặp hai khó khăn lớn là đến thời điểm hiện nay địa phương chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng và chưa hoàn thành thủ tục chấp thuận nguồn vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án. Đây được xem là những “nút thắt” có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công trong thời gian tới.

Nhà đầu tư đã có văn bản và phối hợp làm việc với một số địa phương có nguồn vật liệu trong khu vực (các tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long về vật liệu cát; Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang về vật liệu đá) để được cấp nguồn vật liệu xây dựng đối với dự án PPP theo quy định tại điểm b khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản số 54/2024/QH15. Việc sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng và cấp đủ nguồn vật liệu cát đắp, đá là điều kiện tiên quyết để hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Trước thực tế đó, để hoàn thành dự án sớm 6 tháng theo cam kết của nhà đầu tư (dự kiến tháng 6 năm 2028), Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trong quý 3/2026; trong đó, ưu tiên 20,15 ha mặt bằng phần đường gom bổ sung trước ngày 30/7/2026 để thi công tuyến chính (là đường găng dự án).

Bên cạnh mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng cũng là vấn đề cấp thiết. Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long (đối với vật liệu cát); Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và tỉnh An Giang (đối với vật liệu đá) quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan xem xét hỗ trợ xác định đủ nguồn cung và hướng dẫn sớm hoàn thành các thủ tục khai thác vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án trong quý 3/2026.

Về thi công, hiện nay nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đã huy động gần 1.000 nhân sự cùng khoảng 450 máy móc, thiết bị thi công; trong đó có 28 dây chuyền khoan cọc đất gia cố xi măng (CDM), 30 dây chuyền khoan cọc nhồi và nhiều thiết bị công suất lớn. Toàn công trường đang tổ chức 62 mũi thi công, sản lượng thực hiện đạt khoảng 1.054 tỷ đồng, tương đương gần 5% giá trị xây lắp.

Doanh nghiệp dự án đã xây dựng kế hoạch thi công và phương án rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng. Tuy nhiên, để bảo đảm tiến độ, dự án kiến nghị Bộ Xây dựng làm việc với các địa phương có tuyến đi qua nhằm hoàn thành giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và bàn giao 20,6 ha mặt bằng trong tháng 7/2026.

Mặc dù diện tích mặt bằng đã được bàn giao cơ bản đạt trên 90%, tuy nhiên dự án vẫn còn khoảng 117 ha chưa được giải phóng; trong đó 20,6 ha ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức thi công tuyến chính, phân bổ tại Thành phố Hồ Chí Minh (6,3 ha), Tây Ninh (10,6 ha), Đồng Tháp (3,7 ha).

Riêng về vật liệu xây dựng, dự án cần khoảng 3,7 triệu m3 cát và 3 triệu m3 đá. Tuy nhiên, đến nay dự án mới tập kết được khoảng 150.000 m3 cát, chủ yếu từ nguồn cát thương mại nhập khẩu từ Campuchia. Đối với nguồn vật liệu đá, đã được phân khai cho dự án khoảng 1 triệu m3 từ các mỏ tại Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng tỉnh An Giang, nguồn vật liệu này đang ưu tiên phục vụ công trình liên quan APEC nên không thể cấp cho dự án Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận.

Để đáp ứng đủ nguồn vật liệu, doanh nghiệp dự án kiến nghị các địa phương có nguồn vật liệu như Vĩnh Long, Đồng Tháp đẩy nhanh việc hỗ trợ cấp mỏ trực tiếp cho nhà thầu theo cơ chế đặc thù của Chính phủ tại Nghị quyết 66.4/NQ-CP.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự án kiến nghị các địa phương cập nhật, công bố giá vật liệu, nhiên liệu và các yếu tố đầu vào kịp thời, tránh biến động bất thường ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư đã được Bộ Xây dựng phê duyệt đầu tư, Cục Đường bộ Việt Nam ký kết hợp đồng với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án.

Dự án đi qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh và tỉnh Đồng Tháp thuộc trục cao tốc Bắc-Nam phía Đông, là trục giao thông huyết mạch, có vai trò quan trọng trong việc kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng đối với Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cũng như nằm trong kế hoạch đến năm 2030 hoàn thành 5.000 km đường bộ cao tốc theo yêu cầu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận theo phương thức PPP Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận có tổng mức đầu tư 36.172 tỷ đồng, Tập đoàn Đèo Cả là đại diện liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án.