Đề nghị 21 tỉnh thành đảm bảo an toàn chống lũ của đê khi vận hành trạm bơm tiêu

Trạm bơm tiêu Bình Hàn ở xã Cộng Hoà, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương có 7 tổ máy với công suất 8.000m3/h/máy đang hoạt động hết công suất để tiêu úng cho các xã vùng trũng của huyện Tứ Kỳ. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa có văn bản gửi chủ tịch Ủy ban Nhân dân 21 tỉnh, thành phố gồm: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Hòa Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, An Giang, Đồng Tháp và Long An về việc đảm bảo an toàn chống lũ của đê trong quá trình vận hành các trạm bơm tiêu qua đê.

Những ngày qua, tại Bắc Bộ liên tiếp xảy ra mưa rất lớn trên diện rộng, lũ trên hầu hết các tuyến sông lên mức báo động 3, trên mức báo động 3 và còn duy trì ở mức cao trong những ngày tới; đồng thời, mưa lớn cũng gây ngập úng nội đồng, nhiều trạm bơm đang vận hành bơm tiêu úng qua đê.

Để đảm bảo an toàn chống lũ của đê, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Công ty khai thác công trình thủy lợi, các đơn vị quản lý, vận hành các trạm bơm tiêu trên địa bàn khẩn trương kiểm tra, rà soát tất cả các trạm bơm tiêu qua đê thuộc phạm vi quản lý; chỉ vận hành bơm tiêu cưỡng bức ra sông theo quy trình vận hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời đảm bảo an toàn chống lũ của đê.

Đồng thời tổ chức ứng trực 24/24h trong quá trình vận hành tiêu úng; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc, trang thiết bị để kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn chống lũ của đê.



Các đơn vị quản lý, vận hành trạm bơm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn chống lũ của đê do việc vận hành trái quy trình gây ra./.

