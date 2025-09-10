Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở 4 tỉnh, thành phố Trung Bộ và Tây Nguyên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 19 giờ 40 phút ngày 10/9 đến 0 giờ 40 phút ngày 11/9, khu vực các tỉnh, thành phố Thanh Hoá, Đà Nẵng, Huế và Đắk Lắk tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Thanh Hoá từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; thành phố Đà Nẵng từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Thành phố Huế và Đắk Lắk tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường: Mường Lý, Nam Xuân, Phú Lệ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành (tỉnh Thanh Hoá); Bến Giằng, Nam Giang; Đông Giang, Khâm Đức, Hải Vân, Phước Thành, Sông Kôn, Sông Vàng, Tây Giang, Trà Đốc, Trà Leng (thành phố Đà Nẵng); Khe Tre, Lộc An, Nam Đông; A Lưới 1, A Lưới 3, A Lưới 5, Chân Mây - Lăng Cô, Long Quảng, Phong Điền, Phú Bài, Phú Lộc (thành phố Huế); Phú Mỡ; Sông Hinh, Cư M’ta, Ea Riêng, Ea Trang, Krông Á Suối Trai, Tuy An Tây, Xuân Phước, M’Dắk (tỉnh Đắk Lắk).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Sạt lở sau mưa tại Đà Lạt. (Ảnh: TTXVN phát)

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên Website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực; cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương bị ảnh hưởng lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh.

Theo hướng dẫn của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trước tình hình trên, các khu vực chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập úng lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn...

Từ 15 giờ đến 17 giờ ngày 10/9, khu vực các tỉnh Thanh Hoá và thành phố Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to như: Hồ Thuỷ Điện Trung Sơn (Thanh Hoá) 59,6mm, Trung Sơn1 (Thanh Hoá) 45,2mm, Zuôih (thành phố Đà Nẵng) 58,4mm ...

Từ 17 giờ đến 18 giờ ngày 10/9, khu vực các tỉnh Thành phố Huế và Đắk Lắk đã có mưa vừa, mưa to như: Hồng Thái (A Lưới, thành phố Huế) 52,4mm, lưu vực Thuỷ điện Thượng Nhật 56,8mm (Thành phố Huế); Cư Kroá (Đắk Lắk) 42,8mm ;...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Lâm Đồng Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.