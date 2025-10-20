Đề xuất 7 tăng cường trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Hungary

Chiều 20/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đang có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam từ ngày 18-22/10.

Trong bầu không khí hữu nghị và tin cậy, hai bên đã trao đổi về một số định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển thực chất hơn. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 7 tăng cường trong quan hệ hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ lập trường giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, để giữ vững ổn định, an ninh tại mỗi khu vực./.