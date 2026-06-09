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Đề xuất đầu tư khu nghỉ dưỡng sinh thái hơn 60 triệu USD tại Kon Plông

Một nhà đầu tư đến từ Thụy Điển vừa đề xuất xây dựng khu nghỉ dưỡng sinh thái 5 sao kết hợp chăm sóc sức khỏe tại xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 60 triệu USD.

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Đề xuất đầu tư khu nghỉ dưỡng sinh thái hơn 60 triệu USD tại Kon Plông
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Bản tin 60s ngày 9/6/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Đề xuất đầu tư khu nghỉ dưỡng sinh thái hơn 60 triệu USD tại Kon Plông.

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