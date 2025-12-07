Đêm nhạc “Âm thanh cuộc đời” tái hiện di sản bất hủ của cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận

Tối 6/12, tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng và Nhà hát Nghệ thuật đương đại thành phố đã tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 103 năm ngày sinh của nhạc sỹ Đỗ Nhuận với tên gọi: "Đỗ Nhuận - Âm thanh cuộc đời."

Chương trình là sự tri ân của thành phố Hải Phòng đối với những cống hiến của nhạc sỹ Đỗ Nhuận, cây đại thụ của nền âm nhạc cách mạng và tôn vinh di sản âm nhạc đồ sộ của cây đại thụ của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam.

Gần 1.500 chỗ ngồi tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố đã được lấp đầy bởi đông đảo khán giả công chúng yêu nhạc của thành phố Cảng ở nhiều lứa tuổi.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 phần: Phần 1 - Quê hương khát vọng; Phần 2 - Khúc tráng ca thắp lửa và phần 3 - Thanh âm đất Mẹ đã đưa người xem được sống lại không khí hào hùng của lịch sử dân tộc qua những tác phẩm đỉnh cao làm nên tên tuổi của nhạc sỹ Đỗ Nhuận như "Áo mùa Đông," "Du kích sông Thao," "Giải phóng Điện Biên," "Trông cây tôi lại nhớ Người," "Việt Nam quê hương tôi…"

Thông qua các tiết mục đặc sắc, chương trình nghệ thuật đã khắc họa những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sỹ Đỗ Nhuận. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Thông qua các tiết mục đặc sắc, chương trình nghệ thuật đã khắc họa những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sỹ từ các tác phẩm gắn với lịch sử đấu tranh của dân tộc đến những ca khúc mang đậm chất trữ tình, giàu cảm xúc nhân văn, sự cống hiến và những di sản âm nhạc đồ sộ của cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận.

Chương trình được thực hiện bởi đội ngũ nghệ sỹ tên tuổi trong lĩnh vực sân khấu - âm nhạc như đạo diễn, chỉ huy dàn nhạc là Phó Giáo sư-Tiến sỹ-nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Chủ nhiệm chương trình là Thiếu tướng, Nhạc sỹ Đức Trịnh.

Kịch bản chương trình được thực hiện bởi Phó Giáo sư-Tiến sỹ-nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân; Thiếu tướng, Nhạc sỹ Đức Trịnh; Tiến sỹ Phạm Phương Oanh. Chỉ đạo nghệ thuật là Nghệ sỹ Nhân dân Khánh Hòa, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng.

Đêm nhạc là sự góp mặt của tập thể nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng.

Nhạc sỹ Đỗ Nhuận sinh ngày 10/12/1922 tại thôn Hoạch Trạch, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (trước kia) nay là xã Đường An, thành phố Hải Phòng.

Trong cuộc đời hoạt động âm nhạc của mình, ông đã vinh dự được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I (năm 1996), Huân chương Chiến sỹ hạng Nhì, Huân chương Chiến thắng hạng Nhì.

Nhạc sỹ Đỗ Nhuận là một "cây đại thụ" của nền âm nhạc Cách mạng Việt Nam. Ông không chỉ là người lính-nghệ sỹ đã dành trọn đời mình cho Tổ quốc mà còn là Tổng thư ký đầu tiên của Hội Nhạc sỹ Việt Nam và là người đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của thể loại nhạc kịch Opera Việt Nam.

Nghệ sỹ Nhân dân Khánh Hòa, Giám đốc Nhà hát nghệ thuật đương đại Hải Phòng cho biết chương trình nghệ thuật "Đỗ Nhuận - Âm thanh cuộc đời" là sản phẩm do Nhà hát nghệ thuật đương đại Hải Phòng dàn dựng, thực hiện đề án Sân khấu truyền hình Hải Phòng năm 2025.

Qua đó, thể hiện sự tri ân của thành phố Hải Phòng đối với những cống hiến của nhạc sỹ Đỗ Nhuận và góp phần đưa âm nhạc truyền thống-cách mạng đến gần hơn với khán giả đương đại. Đồng thời cũng truyền tải thông điệp về sự tiếp nối giữa các thế hệ qua di sản âm nhạc bất hủ.

Theo Ban Tổ chức, Chương trình sân khấu truyền hình Hải Phòng năm 2025 chọn chủ đề về nhạc sỹ Đỗ Nhuận trong những nỗ lực của ngành văn hóa thành phố trong lộ trình từng bước hướng đến xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất đã xác định.

Thông qua các tiết mục đặc sắc, chương trình nghệ thuật đã khắc họa những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sỹ Đỗ Nhuận. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Nghệ sỹ Nhân dân Khánh Hòa, Giám đốc Nhà hát nghệ thuật đương đại Hải Phòng cho biết chương trình nghệ thuật "Đỗ Nhuận - Âm thanh cuộc đời" không chỉ là sự kiện kỷ niệm 103 năm ngày sinh của cố nhạc sỹ, mà còn là dịp để công chúng thưởng thức, cảm nhận giá trị bền vững của di sản âm nhạc ông để lại. Khán giả Hải Phòng sẽ hiểu hơn về một thế hệ nghệ sỹ vàng đã góp phần định hình diện mạo âm nhạc Việt Nam trong suốt nhiều thập kỷ.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ-nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, con trai của cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận bày tỏ: "Chương trình là món quà vô giá với giới nhạc sỹ Việt Nam và với riêng gia đình tôi."

Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân cũng bày tỏ mong muốn chương trình sẽ là tiếng vọng quá khứ, tiếp năng lượng tinh thần cho người dân đất cảng có thêm sức mạnh trong quá trình lao động và sáng tạo./.

Nhạc sỹ Đỗ Nhuận - ngọn cờ đầu của âm nhạc Cách mạng Việt Nam Tên tuổi của nhạc sỹ Đỗ Nhuận được lịch sử âm nhạc Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao về tài năng cũng như những cống hiến sáng tạo to lớn mà nhạc sỹ đã để lại cho hậu thế.