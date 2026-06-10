Dịch Ebola: Hơn 18% ca mắc tại CHDC Congo đã tử vong

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, chưa đầy một tháng sau khi tuyên bố bùng phát dịch vào ngày 15/5, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận ít nhất 101 ca tử vong trong tổng số 550 ca mắc bệnh được xác nhận tính đến ngày 7/6.

Báo cáo cập nhật đến hết ngày 8/6 cho biết mới có 19 bệnh nhân hồi phục, trong khi phần lớn các ca bệnh vẫn tập trung tại tỉnh Ituri phía Đông Congo - chiếm hơn 90% tổng số ca.

Dịch cũng đã lan sang các tỉnh Bắc Kivu, Nam Kivu và vượt biên giới sang Uganda.

Công tác kiểm soát dịch bệnh vấp phải nhiều trở ngại nghiêm trọng. Các nhân viên y tế tuyến đầu với mức lương và thời gian nghỉ ngơi ít ỏi nhiều lần bị người dân tức giận tấn công, trong khi một số cộng đồng địa phương hoài nghi càng gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch.

Tại nhiều điểm nóng, xung đột vũ trang liên quan đến hàng chục nhóm phiến quân - một số có liên hệ với nước ngoài hoặc với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) - khiến lực lượng y tế không thể tiếp cận.



Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết xung đột đang hạn chế khả năng tiếp cận để ứng phó, làm gián đoạn các hoạt động giám sát và làm tăng nguy cơ lây truyền không được phát hiện.

Ngày 8/6, WHO cho biết tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ với các nhà lãnh đạo và cộng đồng địa phương như một yếu tố then chốt để kiểm soát dịch bệnh trong bối cảnh đặc biệt phức tạp này.



Đợt bùng phát lần này do virus Bundibugyo - một chủng Ebola hiếm gặp - gây ra, khác với "virus Zaire" vốn là nguyên nhân của hầu hết 16 đợt bùng phát trước đây tại Congo.

Điểm đáng lo ngại là virus Bundibugyo hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị được phê duyệt, khiến công tác ứng phó trở nên khó khăn hơn nhiều. Số ca mắc bệnh thực tế ở Congo được cho là cao hơn con số thống kê, do dịch được xác nhận muộn vài tuần./.

Dịch Ebola: WHO cảnh báo dịch đang lan rộng nhanh chóng WHO hiện đánh giá nguy cơ "rất cao" đối với Cộng hòa Dân chủ Congo, và "cao" đối với Uganda và các nước láng giềng có chung biên giới đất liền với các khu vực bị ảnh hưởng.

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