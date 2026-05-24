Dịch Ebola: Số người tử vong ở CHDC Congo lên tới hơn 200 người

Ngày 23/5, giới chức Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo thông báo số người tử vong trong đợt bùng phát dịch Ebola tại nước này đang tiếp tục gia tăng, trong bối cảnh Uganda ghi nhận thêm ca mắc mới.

Cụ thể, tính đến ngày 23/5, nước này đã ghi nhận 204 ca tử vong trong tổng số 867 ca nghi nhiễm tại 3 tỉnh và Liên minh châu Phi (AU) cảnh báo nguy cơ dịch có thể lan rộng sang nhiều quốc gia khác ở châu Phi.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, phát biểu tại cuộc họp báo ở Addis Ababa (Ethiopia) ngày 23/5, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) Jean Kaseya cảnh báo ngoài Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, hai quốc gia đã xuất hiện nhiều ca bệnh, còn có 10 nước đối mặt nguy cơ cao bị ảnh hưởng, gồm Angola, Burundi, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Congo, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Nam Sudan, Tanzania và Zambia.

Theo ông Kaseya, tình trạng đi lại xuyên biên giới với tần suất cao cùng bất ổn an ninh kéo dài tại khu vực đang tạo điều kiện cho virus lây lan nhanh hơn.

Tại Uganda, giới chức y tế xác nhận thêm 3 ca mắc Ebola mới, nâng tổng số ca bệnh được xác nhận kể từ ngày 15/5 lên 5 ca, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Các ca mắc mới gồm 1 tài xế, 1 nhân viên y tế người Uganda và 1 phụ nữ đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo.

Nhà chức trách cho biết người tài xế trên từng chở 1 bệnh nhân Ebola người Cộng hòa Dân chủ Congo nhập cảnh vào Uganda, còn nhân viên y tế bị phơi nhiễm trong quá trình điều trị bệnh nhân này.

Đợt dịch hiện tập trung chủ yếu tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, bắt đầu từ tỉnh Ituri giáp biên giới Uganda trước khi lan sang Nam Kivu, khu vực nhiều năm chìm trong xung đột giữa các nhóm vũ trang.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết chủng virus gây bệnh lần này là Bundibugyo, biến thể hiếm gặp của virus Ebola. Hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị được cấp phép chính thức. Các chuyên gia nhận định virus có thể đã âm thầm lây lan trong cộng đồng từ trước khi được phát hiện.

Liên đoàn Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế (IFRC) cùng ngày cho biết 3 tình nguyện viên người Cộng hòa Dân chủ Congo đã tử vong tại tỉnh Ituri sau khi nghi nhiễm Ebola trong lúc thực hiện nhiệm vụ nhân đạo hồi cuối tháng 3. Theo IFRC, đây có thể là những nạn nhân đầu tiên được xác định của đợt bùng phát hiện nay.

Trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo đã tạm thời đình chỉ toàn bộ các chuyến bay chở khách đến và đi từ thành phố Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri và là tâm điểm của dịch Ebola hiện nay.

Bộ Giao thông Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết lệnh đình chỉ áp dụng đối với các chuyến bay thương mại, tư nhân và chuyên cơ cho tới khi có thông báo mới, ngoại trừ các chuyến bay nhân đạo, y tế và khẩn cấp được cấp phép đặc biệt.

Ngoài ra, chính quyền vùng Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo cũng ban hành lệnh cấm tổ chức tang lễ và các cuộc tụ tập trên 50 người. Các lễ chôn cất nạn nhân Ebola hiện phải diễn ra dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cảnh sát và binh lính vũ trang.

Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo Samuel Roger Kamba nhấn mạnh việc kiểm soát Ebola là “vấn đề của tất cả mọi người,” đồng thời cho rằng chính phủ nước này cần giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn tại các khu vực bất ổn để ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của virus./.

