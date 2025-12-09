Điện Biên: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy

Ngày 9/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên thông tin, đơn vị vừa phối hợp với các Đồn Biên phòng Thanh Luông, Mường Pồn, Mường Mươn và Nà Bủng bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 4 bánh heroin, 36.000 viên ma túy tổng hợp và 1kg thuốc phiện.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ cùng ngày, tại khu vực bản Kết Tinh, xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên, tổ công tác của các đơn vị nói trên đang làm nhiệm vụ tại khu vực mốc quốc giới số 83 (trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào) phát hiện 2 người đàn ông có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Tổ công tác phát hiện trong bao tải của 2 người đàn ông có 6 bánh hình hộp chữ nhật, bên trong có các túi nilon màu xanh dương chứa viên dạng nén hình tròn màu hồng, các viên nén đều có ký hiệu chữ “WY” nghi là ma túy tổng hợp với 36.000 viên, 4 bánh hình hộp chữ nhật, bên trong chứa chất bột màu trắng, dạng nén nghi là heroin và 1 gói được bọc bằng lớp giấy màu vàng, bên trong có chất nhựa màu nâu đen, nghi là thuốc phiện, trọng lượng khoảng 1kg.

Tại hiện trường, tổ công tác lập biên bản vụ việc đưa đối tượng cùng tang vật về Đồn Biên phòng Mường Pồn đấu tranh, làm rõ.

Hai đối tượng được xác định là Xay Sôm Phon In Thạ Vông (sinh năm 1988) và Uẩn Lò Văn Khằm (sinh năm 1984), cả hai đều trú tại tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào).

Bước đầu hai đối tượng khai nhận được một người đàn ông trú tại tỉnh Phông Sa Lỳ thuê vận chuyển số ma túy nói trên sang tỉnh Điện Biên để tiêu thụ.

Khi hai đối tượng vượt biên sang tỉnh Điện Biên để giao ma túy qua khu vực mốc 83 thì bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ.

Vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ./.

