Điện Biên: Phá chuyên án, thu giữ 2 bánh heroin, 18.000 viên ma túy tổng hợp

Lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép ma túy.

Ngày 4/3, Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa phá thành công chuyên án 225T, bắt giữ đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin và 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 1/3 vừa qua, tại khu vực bản Pá Khôm, xã Nậm Lịch, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, các tổ công của Công an tỉnh Điện Biên đã triệt phá thành công chuyên án 225T, bắt giữ đối tượng Lầu A Tủa (sinh năm 2000, trú tại bản Thẩm Mỹ B, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông) về có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin và 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Lầu A Tủa khai nhận đã mua số ma túy nói trên tại khu vực biên giới, sau đó vận chuyển đi bán kiếm lời thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngay sau khi phá thành công chuyên án 225T, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã "thưởng nóng," động viên lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ các lực lượng đã lập chiến công xuất sắc nói trên.

Đại tá Phạm Trường Giang biểu dương chiến công, thành tích của các lực lượng tham gia phá án; nhấn mạnh các đơn vị công an cần tập trung bám nắm địa bàn, điều tra cơ bản, phát hiện từ sớm, từ xa các nguy cơ tiềm ẩn, hoạt động của tội phạm, có các biện pháp đấu tranh quyết liệt, hiệu quả, đánh đúng, đánh trúng đường dây, ổ nhóm tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho hoạt động tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính./.

