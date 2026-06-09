Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Tăng cường lòng tin giữa Campuchia và Việt Nam

Trong ngày 8-9/6, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet dẫn đầu đoàn cấp cao Chính phủ Hoàng gia Campuchia thăm chính thức Việt Nam, tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) năm 2026 và nhiều chương trình nghị sự quan trọng khác tại thủ đô Hà Nội.

Chuyến thăm không chỉ tiếp nối mối quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt đẹp giữa hai quốc gia láng giềng, mà còn gửi đi một thông điệp chính trị quan trọng, thể hiện quyết tâm chung nhằm tăng cường lòng tin, mở rộng hợp tác và đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung trong khu vực và trên thế giới...

Đây là nhận định của Tiến sỹ Kin Phea, Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn Lâm Hoàng gia Campuchia (RAC), đồng thời là chuyên gia khoa học chính trị tại Phnom Penh.



Trao đổi với với phóng viên TTXVN tại Phom Penh ở trụ sở RAC, Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế Campuchia - ông Kin Phea nhận định chuyến thăm của Thủ tướng Hun Manet đến Việt Nam lần này có ý nghĩa và tầm quan trọng to lớn, cả trong bối cảnh song phương, khu vực và quốc tế.

Tiến sỹ Kin Phea cho rằng chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Campuchia-Việt Nam đang ổn định và phát triển liên tục trên mọi lĩnh vực.

Ông lý giải rằng sau chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia Campuchia tới Việt Nam vào năm 2023 - thể hiện sự tiếp nối và tăng cường quan hệ giữa thế hệ lãnh đạo mới của hai nước, chuyến thăm trong năm 2026 này thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc duy trì đà hợp tác, cũng như làm sâu sắc hơn nữa việc xây dựng lòng tin chính trị giữa hai bên.



Tiến sỹ Kin Phea nhận định chuyến công tác lần này của Thủ tướng Hun Manet có ý nghĩa chiến lược vì thể hiện sự kế tục chính sách đối ngoại của Phnom Penh, vốn coi trọng các nước láng giềng và quan điểm chung sống hòa bình, hợp tác tốt đẹp và cùng phát triển.

Chuyên gia RAC lưu ý Việt Nam là nước láng giềng rất quan trọng của Campuchia trên các lĩnh vực an ninh, kinh tế, thương mại và kết nối nhân dân. Do đó, việc duy trì quan hệ tốt đẹp với Việt Nam phù hợp với lợi ích quốc gia lâu dài của đất nước Chùa Tháp.



Bên cạnh đó, chuyến thăm Việt Nam của người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia Campuchia còn thể hiện sự tăng cường quan hệ đối tác trong việc ứng phó với các thách thức chung.

Theo Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế Campuchia, bối cảnh tình hình khu vực và thế giới hiện đang đối mặt với cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng, biến động kinh tế toàn cầu, các vấn đề an ninh phi truyền thống, cũng như biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh đó, sự phối hợp và hợp tác giữa các nước láng giềng như Campuchia và Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.



Trên bình diện khu vực, chuyên gia khoa học chính trị người Campuchia cho rằng chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Hun Manet có tầm quan trọng trong khuôn khổ ASEAN.

Ông lý giải rằng Campuchia và Việt Nam đều là thành viên ASEAN gắn với những lợi ích chung trong việc duy trì sự đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN. Do đó, việc tăng cường quan hệ song phương không chỉ mang lại lợi ích cho hai nước, mà còn góp phần tăng cường hòa bình, ổn định và hợp tác trong cả khu vực.



Trên tinh thần đó, ông Kin Phea nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Campuchia Hun Manet tới Việt Nam lần này không chỉ tiếp nối mối quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt đẹp giữa hai nước, mà còn gửi đi một thông điệp chính trị quan trọng.

Qua đó, khẳng định quyết tâm chung trong việc tăng cường lòng tin và mở rộng hợp tác giữa Campuchia và Việt Nam, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực và trên thế giới./.

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Lập trường chủ động và trách nhiệm Việt Nam Chuyên gia Trung Quốc khẳng định, việc Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN và vai trò trong ASEAN, đã thể hiện lập trường chủ động và trách nhiệm của Việt Nam.

​