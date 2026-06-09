Diễn đàn Tương lai ASEAN: Học giả Nga ghi nhận vai trò tích cực của Việt Nam

Trước thềm Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, phóng viên TTXVN tại Moskva phỏng vấn chuyên gia Nga, Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Dmitry Valentinovich Mosyakov về vai trò của Việt Nam trong việc xây dựng các biện pháp niềm tin, củng cố đoàn kết trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Dmitry Valentinovich Mosyakov đánh giá đường lối ngoại giao của Việt Nam luôn thể hiện vai trò tích cực trong mọi vấn đề quốc tế, chủ động tìm kiếm giải pháp cho ổn định tình hình, biến sự việc bế tắc thành chiều hướng có thể đàm phán, thỏa hiệp được.

Ông Mosyakov ghi nhận những nỗ lực rất lớn của Việt Nam trong chuỗi các hoạt động ngoại giao nổi bật ở cấp cao nhất, đặc biệt là chuyến công du gần đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến một loạt nước Đông Nam Á.

Theo ông Mosyakov, đây là chuyến công du có ý nghĩa hết sức thực tế và quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thể hiện vai trò là người kiến tạo có khả năng xây dựng niềm tin và tiến hành đàm phán tích cực, nhất là trong lĩnh vực an ninh, ổn định khu vực.

Trong các chuyến công du, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm luôn khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại, không sử dụng vũ lực và không đe dọa sử dụng vũ lực. Đó là lý do tại sao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời là người phát biểu dẫn đề quan trọng tại Diễn đàn đối thoại Shangri-La vừa qua. Bài phát biểu được cả thế giới lắng nghe.

Đề cập vai trò của Việt Nam trong ASEAN, trong bối cảnh Diễn đàn Tương lai ASEAN diễn ra tại Hà Nội, ông Mosyakov khẳng định Việt Nam luôn thể hiện vai trò tích cực trong mọi vấn đề phức tạp hiện nay của khu vực và quốc tế, luôn đi đầu trong việc duy trì đoàn kết, thống nhất trong nội bộ ASEAN, luôn tìm kiếm tiếng nói chung hoặc sự thỏa hiệp trong những vấn đề nóng bỏng nhất.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Mosyakov, hiện nay cộng đồng quốc tế đều nhận thấy tính chất phức tạp của tình hình ở khu vực, mà nếu theo chiều hướng tiêu cực có thể làm giảm sự thống nhất trong nội bộ ASEAN. Và chính trong thời điểm này, Việt Nam đã thể hiện vai trò quan trọng của mình, là lực lượng chính trong việc tìm kiếm cách thức duy trì thống nhất của ASEAN và để tạo động lực mới, bầu không khí mới cho bối cảnh ổn định, thịnh vượng và phát triển hơn nữa của cả khu vực.

Về phần mình, Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Irina Umnova, nghiên cứu viên cao cấp, Ban nghiên cứu pháp luật, Viện Thông tin Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Nga, từng nhiều lần đến thăm Việt Nam trong vai trò là Chủ tịch Quỹ con đường hòa bình Nga, nhận định diễn đàn Tương lai ASEAN là một cơ chế tương tác mới phù hợp với bối cảnh quốc tế hiện nay khi các nước lớn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng đã có các đề xuất tầm nhìn chiến lược về tương lai phát triển ở khu vực có nền kinh tế năng động nhất toàn cầu.

Trong tình thế các nước lớn cũng đã điều chỉnh chính sách theo hướng đề cao vai trò trung tâm của ASEAN, coi trọng tầm ảnh hưởng của tổ chức này trong các cấu trúc an ninh khu vực, Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Umnova hy vọng các nhà lãnh đạo Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 sẽ thông qua tầm nhìn chung thúc đẩy Hiệp hội tiến về phía trước và tìm ra giải pháp giải quyết các tranh chấp ở khu vực một cách hòa bình trên tinh thần thượng tôn pháp luật./.

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Khẳng định uy tín quốc tế của Việt Nam Việt Nam đóng vai trò ngày càng nổi bật cả ở cấp độ khu vực và quốc tế, đang vươn lên đảm nhận vai trò lãnh đạo ngày càng lớn; AFF là một minh chứng điển hình cho vai trò lãnh đạo đó của Việt Nam.

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