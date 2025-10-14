Điệp khúc chậm tiến độ các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam

Chỉ còn gần 3 tháng nữa, các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông phải hoàn thành theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, đến nay, nhiều trạm vẫn đang chậm tiến độ và có khả năng ảnh hưởng đến công tác triển khai thu phí đối với những dự án cao tốc vào đầu năm 2026.

Chưa có chuyển biến về tiến độ

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, đến nay, nhiều trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Vân Phong-Nha Trang, Vạn Ninh-Cam Lộ, Mai Sơn-Quốc lộ 45, Nghi Sơn-Diễn Châu, Diễn Châu-Bãi Vọt; Nha Trang-Cam Lâm đang chậm so với tiến độ cam kết.

Hiện có 7/9 trạm đã bàn giao 100% mặt bằng, 2 trạm còn vướng một phần tại Quảng Ngãi và Khánh Hòa, dự kiến hoàn tất trong tháng 10/2025. Ngoài ra, 9/9 trạm đã hoàn thành thủ tục cấp phép môi trường, 8/9 trạm được phê duyệt dự án, còn lại trạm Quảng Ngãi-Hoài Nhơn (Km77) chưa phê duyệt.

Tại các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bùng-Vạn Ninh, Vạn Ninh-Cam Lộ, Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Vân Phong-Nha Trang và Nha Trang-Cam Lâm, khi nhiều thủ tục chuẩn bị đầu tư còn chậm, chưa phê duyệt đầy đủ hồ sơ thiết kế hoặc chưa hoàn thiện hạng mục san nền. Một số trạm mới đạt 40-70% khối lượng san lấp, chưa có chuyển biến đáng kể trong triển khai hạ tầng kỹ thuật và công trình dịch vụ.

Là đơn vị liên danh trúng tới 9 trạm dừng nghỉ dọc tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chỉ ra nguyên nhân tiến độ thi công chịu ảnh hưởng nặng nề bởi điều kiện thời tiết bất lợi, đặc biệt là các đợt mưa lớn kéo dài trong thời gian qua; khó khăn về mặt bằng thi công dẫn đến việc doanh nghiệp phải bố trí lại trình tự thi công, thi công cuốn chiếu, vừa làm vừa chờ mặt bằng, làm giảm hiệu quả tổ chức thi công tổng thể.

Các trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam phải hoàn thành vào cuối năm nay Cơ quan quản lý Nhà nước, ban quản lý dự án liên tục đốc thúc các nhà đầu tư trạm dừng nghỉ dọc tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông phải hoàn thành, đưa vào khai thác trạm dừng nghỉ vào cuối năm nay.

“Biến động giá vật liệu và nhiên liệu đầu vào cũng ảnh hưởng lớn đến chi phí và khả năng huy động nguồn lực của nhà thầu. Giá xăng dầu, thép, nhựa đường, xi măng có thời điểm tăng cao, khiến tổng chi phí thi công vượt dự toán ban đầu, làm tăng áp lực tài chính cho doanh nghiệp,” đại diện Petrolimex nói rõ.

Nhà đầu tư triển khai thi công trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngoài ra, một số gói thầu phải chờ cấp phép vận chuyển, dẫn đến thời gian huy động thiết bị bị kéo dài; việc đảm bảo tiến độ đồng bộ giữa các hạng mục phụ thuộc nhiều vào khả năng phối hợp giữa các nhà thầu, đơn vị tư vấn và chủ đầu tư.

Để đẩy nhanh tiến độ các trạm dừng nghỉ, phía Petrolimex cam kết tập trung cao độ nhân lực, nguồn lực tài chính và phối hợp chặt chẽ với Cục Đường bộ Việt Nam cùng các địa phương để đẩy nhanh công tác đầu tư, hoàn thiện hồ sơ thiết kế, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công; làm việc tăng ca, tổ chức lại dây chuyền thi công hợp lý để đảm bảo khối lượng công việc không bị gián đoạn; hoàn thành các dự án trạm dừng nghỉ đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và tính đồng bộ.

Chấm dứt hợp đồng, xử lý trách nhiệm nhà đầu tư

Nhìn nhận các trạm dừng nghỉ là những dự án phục vụ nhu cầu thiết yếu của người tham gia giao thông trên tuyến cao tốc huyết mạch quốc gia, ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng tiến độ thi công chậm không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của nhà đầu tư mà còn tác động trực tiếp đến mục tiêu phát triển đồng bộ hạ tầng, dịch vụ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam.

“Nhà đầu tư phải khẩn trương chấn chỉnh tiến độ, hoàn thành toàn bộ công tác phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật, huy động nhân lực, máy móc để thi công đồng loạt. Không thể chậm thêm nữa. Mỗi tháng trôi qua là thêm một phần trách nhiệm của cả hệ thống. Nhà đầu tư phải thể hiện rõ năng lực và cam kết của mình,” ông Thái nhấn mạnh.

Ông Thái cũng quả quyết, Cục Đường bộ sẽ kiểm điểm tiến độ từng trạm, nếu không có chuyển biến, Cục sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng, báo cáo Bộ Xây dựng và Ban Chỉ đạo các công trình quan trọng Quốc gia để xử lý trách nhiệm nhà đầu tư.

Trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm trên đoạn tuyến cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn được đưa vào vận hành, khai thác. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Nhằm thúc tiến độ các trạm dừng nghỉ, Cục Đường bộ yêu cầu ban quản lý dự án chủ động phối hợp với địa phương để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng và thủ tục tài chính, trong đó có việc cung cấp tài khoản để nhà đầu tư nộp kinh phí giải phóng mặt bằng còn thiếu; hỗ trợ nhà đầu tư trong tổ chức thi công, đảm bảo nguồn cung vật liệu và vị trí đổ thải.

Phòng Thẩm định được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát tại hiện trường, kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu; yêu cầu nhà đầu tư phải cam kết tiến độ cụ thể từng tháng, gắn trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị phụ trách từng trạm.

“Các trạm dừng nghỉ không chỉ là nơi phục vụ nhu cầu thiết yếu, mà còn là điểm nhấn văn hóa, dịch vụ, góp phần nâng cao trải nghiệm cho người dân, doanh nghiệp khi di chuyển trên tuyến cao tốc hiện đại bậc nhất cả nước,” ông Thái khẳng định./.

Tiến độ xây dựng trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam rất chậm Trên toàn tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông sẽ có 24 trạm dừng nghỉ, trong đó 21 trạm được ưu tiên triển khai nhưng hiện tại chỉ có 8 trạm đang thi công.