Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trong hẻm khiến bà cụ 76 tuổi tử vong

Chiều 9/6, lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà ở phường Linh Xuân khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 9/6, đám cháy bùng phát tại căn nhà cấp 4 nằm trong hẻm trên đường Trục Chính 10, khu phố 34, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh hô hoán, sử dụng vòi nước và bình chữa cháy để dập lửa, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Công an phường Linh Xuân phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 2 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai chữa cháy. Đám cháy đã được khống chế và dập tắt ngay sau đó.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bà P.T.Đ.H. (76 tuổi, ngụ phường Linh Xuân) đã tử vong bên trong căn nhà. Theo người dân địa phương, bà H. sống cùng hai cháu gái. Sáng cùng ngày, hai cháu đi làm, bà H. ở nhà một mình. Đến trưa thì xảy ra vụ cháy.

Chiều 9/6, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường để phục vụ khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc./.

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