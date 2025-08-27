Đoàn Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội làm việc tại Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Australia kéo dài 3 ngày, từ ngày 25-27/8, đoàn đại biểu Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội do Thượng tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội - làm trưởng đoàn đã chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Australia, bà Sue Lines; Phó Chủ tịch Hạ viện đồng thời là Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Australia-Việt Nam của Quốc hội Australia, bà Sharon Claydon.

Đoàn cũng đã hội đàm với Ủy ban Lưỡng viện về Đối ngoại, Quốc phòng và Thương mại do Nghị sĩ Shayne Neumann-Chủ tịch Ủy ban - chủ trì; làm việc với Nghị sĩ David Smith, đại diện cho khu vực Vùng Lãnh thổ Thủ đô Canberra; làm việc với Nghị sĩ Matt Thistlewaite, đồng Bộ Trưởng Ngoại giao và Thương mại, đồng Bộ trưởng Di trú; dự khán các phiên chất vấn tại Thượng viện và Hạ viện của Quốc hội Australia; làm việc với Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ciara Spencer và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Michelle Chan; trợ lý bộ trưởng và đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Quốc phòng.

Đoàn cũng đến thăm và trao đổi với các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Australia.

Tại các cuộc hội kiến và làm việc, lãnh đạo Quốc hội và các nghị sĩ Australia bày tỏ vui mừng, vinh dự và phấn khởi đón đoàn cấp cao của Quốc hội Việt Nam, cho biết đoàn là những vị khách nước ngoài đầu tiên đến thăm và làm việc với Quốc hội Australia khóa 48, coi đây là biểu hiện sinh động nhằm thắt chặt mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia.

Quang cảnh buổi hội đàm giữa đoàn công tác với Ủy ban Lưỡng viện về Đối ngoại, Quốc phòng và Thương mại do Nghị sĩ Shayne Neumann, Chủ tịch Ủy ban, chủ trì. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Lãnh đạo và các nghị sĩ Quốc hội Australia đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và chu đáo; khẳng định quan hệ Việt Nam-Australia đang ở giai đoạn tốt nhất trong quan hệ song phương kể từ khi hai nước nâng cấp lên thành Đối tác Chiến lược Toàn diện với sự tin cậy chính trị và chiến lược cao.

Tại các phiên dự khán ở Thượng viện và Hạ viện của Quốc hội Australia, phía Australia đã dành cử chỉ trân trọng đặc biệt cho đoàn khi Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện giới thiệu đoàn tới toàn thể các thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ.

Đáp lại tình cảm và sự đón tiếp trọng thị của phía Australia, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới gửi lời chúc mừng của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh tới Quốc hội và nhân dân Australia đã tổ chức thành công kỳ bầu cử Quốc hội lần thứ 48; chúc mừng bà Sue Lines tái đắc cử chức Chủ tịch Thượng viện và ông Milton Dick tái đắc cử chức Chủ tịch Hạ viện; đồng thời khẳng định Australia là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam trong khu vực; Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Australia ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Tại buổi tiếp đoàn, Chủ tịch Thượng viện Sue Lines đã nhắc lại kỷ niệm tốt đẹp trong chuyến thăm của bà đến Việt Nam năm 2024 và khẳng định “Việt Nam luôn trong trái tim tôi”, đồng thời cho biết bà luôn dành sự ủng hộ cho việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Nghị sỹ Shayne Neumann, Chủ tịch Ủy ban Lưỡng viện về Đối ngoại, Quốc phòng và Thương mại của Quốc hội Australia. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại buổi hội kiến với bà Sharon Claydon - Phó Chủ tịch Hạ viện, đồng thời là Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Australia-Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Lê Tấn Tới đã chúc mừng bà trên cương vị là Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Australia-Việt Nam, coi đây là biểu hiện của tình hữu nghị và sự ủng hộ của Quốc hội cũng như các nghị sĩ từ các đảng chính trị khác nhau ở Australia dành cho đất nước, con người Việt Nam và cho mối quan hệ Việt Nam-Australia.

Bà Sharon Claydon chúc mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam là một trong những điểm đến yêu thích của người dân Australia.

Trong các buổi làm việc, hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia; mong muốn tiếp tục duy trì tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp nhằm đẩy mạnh sự tin cậy chính trị, tạo động lực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác; mong muốn nâng kim ngạch thương mại giữa hai nước trong thời gian tới...

Hai bên cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng luật pháp và xây dựng chính sách tạo thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, xã hội cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới đề nghị phía Australia tiếp tục hỗ trợ đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam; tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm; quan tâm thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước nhằm phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều lên 20 tỷ USD; quan tâm xem xét tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam và đẩy mạnh tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh giao lưu nhân dân; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Australia sinh sống, học tập và làm việc theo đúng luật pháp nước sở tại.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Australia - Việt Nam của Quốc hội Australia Sharon Claydon. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Phía Australia mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, tạo điều kiện để các mặt hàng như gỗ, bông vào thị trường Việt Nam; nhất trí đẩy mạnh giao lưu nhân dân; sẵn sàng xem xét tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam ở tất cả các lĩnh vực sang theo học tại Australia; mong muốn được thấy nhiều hơn nữa sinh viên Việt Nam đến Australia học tập; tăng cường hợp tác giáo dục và đào tạo với các đối tác Việt Nam.

Đại diện Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng Australia khẳng định sẵn sàng mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện; hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực thực thi pháp luật và đảm bảo an ninh trong phòng chống các loại tội phạm, an ninh mạng, an ninh công nghệ, an ninh biển, chia sẻ thông tin; nhất trí phối hợp trong việc ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực nhằm cản trở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Nghị sĩ Matt Thistlewaite, Nghị sĩ Matt Thistlewaite, đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại - đồng Bộ trưởng Di trú khẳng định sẽ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc cấp thị thực (visa) cho công dân Việt Nam sang Australia để lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, học tập và du lịch; đồng thời sẽ nghiên cứu quan tâm đến đề nghị của Việt Nam trong việc cấp visa cho công dân Việt Nam quá cảnh tại Australia để bay sang New Zealand; tiếp tục ủng hộ việc ưu tiên hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong thời gian tới.

Trong các buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới đã thay mặt đoàn cảm ơn những tình cảm và sự đón tiếp trọng thị của phía Australia dành cho đoàn, thể hiện sự coi trọng của Australia dành cho Việt Nam và Quốc hội Việt Nam; đồng thời mong rằng hợp tác giữa hai nước nói chung và Quốc hội hai nước nói riêng trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện và thực chất ở tầm chiến lược.

Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm tặng quà lưu niệm cho Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội. (Ảnh: Văn Linh/TTXVN)

Tại buổi làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, đoàn đã nghe Đại sứ Phạm Hùng Tâm báo cáo về kết quả hoạt động của Đại sứ quán, tình hình Australia và tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Australia.

Đại sứ và các cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán bày tỏ vui mừng và cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống, điều kiện sinh hoạt và cơ sở vật chất của Đại sứ quán trong thời gian qua.

Chủ nhiệm Ủy ban Lê Tấn Tới nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội luôn quan tâm và tạo điều kiện để cán bộ và nhân viên của các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hoàn thành trọng trách của mình.

Chủ nhiệm Ủy ban Lê Tấn Tới bày tỏ mong muốn và tin tưởng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia chia sẻ với điều kiện phát triển của đất nước; tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao và làm tốt công tác bảo hộ công dân cũng như khuyến khích cộng đồng người Việt Nam tại Australia phát huy truyền thống dân tộc, đóng góp tích cực cho cộng đồng nước sở tại và luôn hướng về quê hương đất nước, chung tay cùng với người dân trong nước xây dựng một nước Việt Nam ngày càng phát triển và thịnh vượng./.

Quan hệ Việt Nam-Australia được triển khai toàn diện, hiệu quả trên cả 6 trụ cột Việt Nam-Australia vui mừng trước sự phát triển sâu rộng của quan hệ song phương và hài lòng nhận thấy các nội hàm của mối quan hệ này đang được triển khai toàn diện, hiệu quả.