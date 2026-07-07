Doanh nghiệp đề xuất hệ thống Thương vụ tăng cường kết nối dữ liệu và cảnh báo rủi ro

Ngày 7/7, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài quý 2/2026. Hội nghị có chủ đề “Chủ động thích ứng biến động thị trường toàn cầu - đẩy mạnh xúc tiến thương mại phát triển xuất khẩu, góp phần cân bằng cán cân thương mại và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.”

Doanh nghiệp cần dữ liệu, kết nối và cảnh báo sớm

Từ góc độ doanh nghiệp logistics, ông Trần Chí Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, cho rằng các doanh nghiệp trong ngành hiện đang chịu áp lực kép: vừa phải ứng phó với những biến động khó lường của thị trường quốc tế, vừa phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu mới về logistics xanh, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Dù doanh nghiệp logistics có lợi thế nhờ mạng lưới kết nối rộng với đối tác quốc tế, giúp nắm bắt thông tin sớm và chủ động xây dựng phương án ứng phó, song ông Dũng thừa nhận nhiều biến động vẫn vượt ngoài khả năng kiểm soát của doanh nghiệp. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có những giải pháp mang tính chiến lược, thay vì chỉ xử lý tình huống trước mắt.

"Chúng tôi đề nghị Bộ Công Thương và hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục tăng cường hoạt động kết nối doanh nghiệp, đồng thời xây dựng một cổng thông tin chính thức để các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý có thể chia sẻ thông tin, dữ liệu thị trường một cách thường xuyên và chuyên nghiệp hơn," ông Dũng kiến nghị.

Ông Trần Chí Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo đại diện Hiệp hội, dữ liệu chính là nền tảng để doanh nghiệp tối ưu chuỗi cung ứng, giảm chi phí và nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động của thương mại toàn cầu.

Ông Phạm Hải Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, nêu một thực tế đáng chú ý: các triển lãm quốc tế tuy mang lại hiệu quả kết nối cao, nhưng chỉ diễn ra theo từng thời điểm nhất định, trong khi nhu cầu tìm kiếm khách hàng của doanh nghiệp là liên tục, không ngừng nghỉ.

Để khắc phục khoảng trống này, Hiệp hội đang xây dựng nền tảng kết nối người mua và nhà cung cấp ứng dụng AI, cho phép doanh nghiệp giới thiệu năng lực sản xuất thông qua video, hình ảnh 3D nhà máy và tổ chức các phiên kết nối B2B trực tuyến ngay trên nền tảng số.

"Chúng tôi mong muốn chuyển hoạt động xúc tiến thương mại từ cách làm 'đi tìm khách hàng' sang chủ động mời khách hàng quốc tế đến Việt Nam. Đây cũng là hướng đi mà Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia đang hỗ trợ rất tích cực," ông Phạm Hải Phong chia sẻ.

Với ngành dệt may, mối lo lớn nhất hiện nay không phải là thiếu đơn hàng, mà là thiếu thông tin kịp thời về những thay đổi chính sách tại các thị trường nhập khẩu.

Ông Trương Văn Cẩm, Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam, cho biết dù ngành vẫn duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu, doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt từ nhiều quốc gia, cùng với các cuộc điều tra phòng vệ thương mại, quy định về lao động, chuyển đổi xanh và các hàng rào kỹ thuật ngày càng phức tạp.

"Điều chúng tôi lo ngại nhất hiện nay là các cuộc điều tra thương mại và những thay đổi trong chính sách của các thị trường nhập khẩu. Doanh nghiệp rất cần được cập nhật thông tin kịp thời để chủ động xây dựng phương án ứng phó," ông Cẩm nhấn mạnh.

Các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tham gia hội nghị trực tuyến. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam đề xuất hệ thống Thương vụ không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin về các quy định mới, mà cần đi sâu hơn vào phân tích nguyên nhân khiến xuất khẩu sang từng thị trường sụt giảm, đồng thời chủ động cảnh báo sớm các rủi ro để doanh nghiệp có đủ thời gian điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

Những đề xuất từ hiệp hội ngành hàng cho thấy nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp đang chuyển từ việc tiếp nhận thông tin đơn thuần sang yêu cầu về dữ liệu chuyên sâu, phân tích thị trường, cảnh báo rủi ro và kết nối đối tác có chọn lọc. Đây cũng là cơ sở để hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức bài bản hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của từng ngành hàng và từng thị trường.

“Tuyến đầu” phát triển thị trường, kết nối với đối tác quốc tế

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát huy vai trò lực lượng tuyến đầu trong phát triển thị trường, là cầu nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với đối tác quốc tế, cung cấp thông tin kịp thời giúp các cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp chủ động thích ứng với diễn biến thị trường.

Thời gian qua, các thương vụ đã phối hợp với Bộ Công Thương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp triển khai hàng trăm hoạt động xúc tiến thương mại dưới nhiều hình thức như hội chợ, triển lãm, đoàn giao thương, khảo sát thị trường, hội thảo, kết nối trực tiếp và trực tuyến. Qua đó, hàng hóa Việt Nam tiếp cận người mua quốc tế, mở rộng thị trường tiêu thụ và đa dạng hóa đối tác.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) chủ trì hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hệ thống thương vụ không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài mà còn kết nối các đoàn doanh nghiệp, nhà nhập khẩu nước ngoài sang Việt Nam tìm hiểu thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Nhiều đoàn đã tham dự Vietnam Expo và các chương trình xúc tiến thương mại lớn. Sự kiện Vietnam International Sourcing tháng 9 tới được kỳ vọng tạo thêm cơ hội kết nối doanh nghiệp Việt Nam với nhà mua hàng quốc tế.

Theo định hướng 2026, Bộ Công Thương sẽ tăng cường đón các đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam. Hệ thống thương vụ sẽ phối hợp xây dựng chương trình xúc tiến thương mại, xác minh đối tác, kết nối nhà nhập khẩu và các tập đoàn bán lẻ lớn, đồng thời quảng bá hàng hóa Việt Nam.

Giao thương trực tuyến được đánh giá là hoạt động hiệu quả, phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp tiếp cận đối tác quốc tế với chi phí thấp. Theo ông Vũ Bá Phú, doanh nghiệp được chuẩn bị kỹ thông tin thị trường, kết nối trước với đối tác tiềm năng sẽ nâng cao đáng kể hiệu quả các chuyến xúc tiến thương mại ở nước ngoài.

Việc triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công Thương sẽ tạo nền tảng để hệ thống thương vụ chủ động thích ứng với biến động thị trường toàn cầu, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026./.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng năm 2026 tăng 27,1% Sáu tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 549,69 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 16,65 tỷ USD.