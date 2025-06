Doanh số ôtô thị trường Việt Nam đi ngang, giá xe liệu sắp hết thời giảm ‘sập sàn’?

Báo cáo của Hiệp hội các Nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) trong hôm nay 11/6 cho thấy đã có 29.210 xe được bán ra trên toàn thị trường trong tháng 5/2025, giảm 1,3% so với tháng 4 và tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong số trên, sản lượng xe du lịch đạt 20.014 chiếc, giảm 3,6% so với tháng trước. Trái ngược, sản lượng của nhóm xe thương mại và và chuyên dụng lại có chiều hướng tăng với sản lượng lần lượt là 8.983 chiếc và 213 chiếc, tăng 4 và 6%.

Xét về nguồn gốc, ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước bán ra 13.800 chiếc, giảm 1% so với tháng liền trước. Tương tự với dòng xe nhập khẩu cũng sụt giảm 2% với 15.410 xe bán ra.

Doanh số thị trường ôtô trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2025. (Biểu đồ: VAMA)

Trong tháng 5 này, VinFast cho biết đã bàn giao tổng cộng 11.496 xe ôtô điện các loại cho khách hàng tại Việt Nam, trong đó VF5 tiếp tục chứng minh là “con gà đẻ trứng vàng” của hãng khi là mẫu bán chạy nhất với 4.232 chiếc. Lũy kế bán ra từ đầu năm, VinFast bán ra thị trường 56.187 xe ôtô các loại.

Tính doanh số theo hãng, VinFast là hãng xe dẫn đầu về doanh số với con số 56.187 xe. Toyota nằm ở vị trí á quân với 5.665 chiếc. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về: Ford (4.054 chiếc), Mazda (2.726 chiếc), Mitsubishi (2.172 chiếc), Kia (1.861 chiếc), Honda (1.484 chiếc)…

Cộng dồn số liệu của VAMA và VinFast toàn thị trường ôtô Việt Nam tính đến hết tháng 5/2025 tiêu thụ 132.416 xe. Trung bình, mỗi tháng khách hàng mua hơn 26.000 xe ôtô.

Bên cạnh đó, con số trên cũng chỉ phản ánh tương đối toàn cảnh thị trường ôtô Việt Nam bởi các thương hiệu Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Subaru, Volkswagen, Volvo… không tiết lộ thông tin về kết quả kinh doanh.

Ở chiều nguồn cung, báo cáo từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết trong tháng 5/2025 có khoảng 56.200 xe mới được bổ sung cho thị trường, giảm 0,7% so với tháng 4. Sản lượng xe lắp ráp trong nước đạt 37.700 chiếc, giảm 0,5% so với tháng trước nhưng tăng mạnh tới 54,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng cộng từ đầu năm đến nay, các nhà sản xuất trong nước đã xuất xưởng 183.400 xe, tăng 70,3% so với 5 tháng đầu năm 2024. Xe nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng 5 đạt khoảng 18.500 chiếc, trị giá ước tính 426 triệu USD, giảm nhẹ 1,1% về lượng nhưng tăng 0,7% về giá trị. Tính chung 5 tháng đầu năm, lượng xe nhập khẩu đạt 83.495 chiếc, trị giá 1,828 tỷ USD – tăng mạnh 41,3% về lượng và 47,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Thống kê này cho thấy, các nhà nhập khẩu không chỉ đưa về nhiều hơn mà còn chú trọng đến các dòng xe giá trị cao hơn, góp phần gia tăng tổng kim ngạch nhập khẩu.

Dù sản lượng và nhập khẩu đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng xu hướng giảm nhẹ trong hai tháng gần đây cho thấy thị trường đang chững lại sau đợt “bơm” xe lớn từ đầu năm. Hiện nhiều hãng và đại lý vẫn đang tồn kho ở mức cao, buộc phải triển khai các chương trình khuyến mại quy mô lớn, thậm chí “đại hạ giá” chưa từng thấy để đẩy hàng.

Nhiều mẫu ôtô trong những tháng đầu năm 2025 liên tục giảm giá sâu để kích cầu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Anh Tiến Đạt, một chuyên gia trong ngành xe nhận định rằng việc nguồn cung xe mới giảm nhẹ trong hai tháng liên tiếp phần nào cho thấy sự điều tiết của các hãng để tránh tồn kho quá lớn. Tuy nhiên, so với cùng kỳ, tổng nguồn cung vẫn rất dồi dào, trong khi sức mua chưa tăng trưởng tương ứng. Do đó, việc cắt ưu đãi, tăng giá xe trong ngắn hạn là điều khó xảy ra.

“Tuy nhiên, việc các hãng điều chỉnh nhịp sản xuất, cộng với kế hoạch ra mắt loạt sản phẩm mới vào tháng 6 và 7 có thể khiến thị trường không còn duy trì các chương trình giảm giá sốc như giai đoạn trước. Mức ưu đãi sâu đã giúp xả bớt hàng tồn trong những tháng đầu năm, nhưng cũng khiến dư địa giảm giá không còn nhiều,” anh Đạt cho hay.

Cũng theo chuyên gia, các chương trình khuyến mãi vẫn sẽ tiếp diễn ở một mức độ nhất định nhằm kích cầu trong giai đoạn thấp điểm của thị trường. Song so với thời điểm đầu năm, người tiêu dùng có thể không còn thấy những mức giảm “kịch sàn” quá thường xuyên nữa.

Một số chuyên gia khác nhận định dù tổng nguồn cung chỉ giảm nhẹ từ 2–3%, nhưng sức cầu thực tế trong tháng 5 có thể đã sụt giảm tới 10–15% so với các tháng trước. Tình trạng mất cân đối cung cầu khiến các hãng xe, đại lý khó có thể ngừng chương trình khuyến mãi hay tăng giá bán ít nhất trong ngắn hạn. Xu hướng giảm giá được dự báo sẽ còn kéo dài trong 2–3 tháng tới.

Trong bối cảnh đó, người tiêu dùng đang có sẵn tài chính và nhu cầu thực sự là nhóm hưởng lợi nhất, bởi họ có cơ hội mua xe với mức giá hấp dẫn kèm theo chính sách hậu mãi ưu đãi từ các hãng và đại lý./.

