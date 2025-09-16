Độc đáo cuộc thi bơi dành cho chó lớn nhất nước Anh

Một hồ bơi công cộng ngoài trời ở East Sussex đã tổ chức cuộc thi bơi dành cho chó lớn nhất tại Vương quốc Anh, nơi những chú chó có thể tham gia cùng chủ của mình.

Sự kiện sẽ diễn ra trong 4 tuần tại hồ bơi công cộng ngoài trời Saltdean.

Theo Ban tổ chức sẽ có năm đợt thi vào mỗi ngày thứ Bảy và Chủ Nhật những ngày còn lại trong tuần sẽ có bốn đợt thi, mỗi đợt kéo dài 90 phút. Dự kiến cuộc thi sẽ thu hút khoảng 150 chú chó tham gia.

Ngoài ra, với những “thí sinh” nhát hơn sẽ có một đợt thi vào lúc 5h sáng, giới hạn khoảng 50 chú chó, chưa quen với chỗ đông người./.