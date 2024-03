Đội tuyển Việt Nam thua Indonesia trong ngày sinh nhật HLV Troussier

Theo thông tin từ Cảnh sát Thủ đô, bên cạnh việc đảm bảo an ninh cho trận đấu tại Bung Karno, lực lượng an ninh sẽ được tăng cường thêm với trên 2.410 người nhằm đảm bảo các biện pháp an ninh đặc biệt nếu Tổng thống Jokowi tham dự trận đấu.

Lực lượng an ninh tuần tra đảm bảo an ninh cho trận đấu. (Ảnh: Đào Trang/TTXVN)

Lực lượng an ninh canh phòng đảm bảo an ninh cho trận đấu. (Ảnh: Đào Trang/TTXVN)