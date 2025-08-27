Chính trị

Đón tiếp chu đáo khách mời của Bộ Quốc phòng dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Hiền Hạnh
Đoàn công tác kiểm tra phòng nghỉ của các đơn vị được lựa chọn để đón tiếp đại biểu khách mời của Bộ Quốc phòng. (Nguồn: Nhân Dân)
Ngày 27/8, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật do Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Phó Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành A80 Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bảo đảm ăn, ở, đưa đón đại biểu khách mời của Bộ Quốc phòng tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (A80).

Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tại các nhà khách của Quân đội, khu vực bố trí ăn nghỉ, phương tiện đưa đón và lực lượng quân y phục vụ.

Qua kiểm tra cho thấy, các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp, triển khai kế hoạch bảo đảm chặt chẽ, chu đáo, phù hợp đặc thù từng nhóm đại biểu, nhất là các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cao tuổi, thương bệnh binh nặng.

Đáng chú ý, Tiểu ban diễu binh, diễu hành A80 đã chuẩn bị các phương án nơi ở dự phòng tại Nhà khách Quân chủng Phòng không - Không quân và Nhà khách Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, sẵn sàng đáp ứng khi có tình huống phát sinh, bảo đảm chu đáo, an toàn tuyệt đối cho các đại biểu.

Trong chương trình kiểm tra, Đoàn công tác đã nghe báo cáo cụ thể về công tác tổ chức các điểm đón tiếp, phương án phân luồng giao thông, vị trí bố trí chỗ ngồi cho đại biểu tại Quảng trường Ba Đình, công tác phục vụ ăn uống và bảo đảm quân y.

Các nội dung như bố trí xe đưa đón theo hai hướng, thời gian tập kết, công tác kiểm tra an ninh, cũng như việc chuẩn bị trang phục, phù hiệu, cờ vẫy, áo mưa phục vụ đại biểu đều được rà soát kỹ lưỡng.

Đặc biệt, lực lượng quân y các đơn vị và bệnh viện quân đội đã thành lập tổ trực 24/7, bố trí xe cấp cứu, xe lăn, cơ số thuốc bảo đảm sẵn sàng ứng phó mọi tình huống về y tế.

Ghi nhận sự cố gắng của các lực lượng tham gia công tác bảo đảm phục vụ nhiệm vụ A80, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng nhấn mạnh, công tác bảo đảm cho đại biểu khách mời Bộ Quốc phòng là nhiệm vụ vinh dự nhưng đòi hỏi sự hiệp đồng chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm cao.

Do đó, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát danh sách, thực hiện nghiêm theo kế hoạch tổng thể, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kiên quyết không để xảy ra sơ suất, góp phần bảo đảm thành công Lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)
