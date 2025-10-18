Đồng bằng sông Cửu Long: Đưa vào hoạt động trường kỹ năng nghề Nhật Bản đầu tiên

Ngày 18/10, tại Cần Thơ, Trường Trung cấp Kỹ năng Chuyên nghiệp Nhật Bản (JPC) tổ chức Lễ Khánh thành đưa vào hoạt động và Khai giảng năm học đầu tiên.

Trường Trung cấp Kỹ năng Chuyên nghiệp Nhật Bản (JPC) là ngôi trường nghề Nhật Bản chuyên nghiệp đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, địa chỉ ở phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ.

Ông Nguyễn Xuân Lanh, Phó Tổng Giám đốc Esuhai Group, Hiệu trưởng Trung cấp kỹ năng chuyên nghiệp Nhật Bản (JPC) phát biểu tại lễ Khánh thành, khai giảng năm học. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Ông Nguyễn Xuân Lanh, Phó Tổng Giám đốc Esuhai Group, Hiệu trưởng JPC cho biết: Trường được hình thành từ tâm huyết và tầm nhìn của Esuhai Group - đơn vị đã hơn 19 năm đồng hành cùng thanh niên Việt Nam trong hành trình học tập, rèn luyện và làm việc tại Nhật Bản. Sự ra đời của JPC là bước tiếp nối giá trị hướng đến mục tiêu “đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam có tay nghề, có kỷ luật và có tầm vóc quốc tế.”

JPC là đơn vị đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long được đầu tư theo mô hình đào tạo nghề gắn kết trực tiếp với tuyển dụng từ doanh nghiệp Nhật Bản.

Ký kết hợp tác đào tạo giữa JPC và trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Trường được hình thành trên cơ sở Biên bản hợp tác ký kết năm 2023 giữa Công ty Esuhai và Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng (cũ), nay là thành phố Cần Thơ; với 3 nội dung trọng tâm là đào tạo và phái cử nguồn nhân lực sang Nhật Bản; kết nối hợp tác giữa địa phương và doanh nghiệp Nhật; xây dựng trường nghề đạt chuẩn Nhật Bản.

Mục tiêu hoạt động của JPC là đào tạo đội ngũ lao động lành nghề, hướng tới phát triển nguồn nhân lực hội nhập quốc tế. Điểm nổi bật của JPC là chương trình đào tạo liên thông chặt chẽ giữa học tập và thực hành.

Học viên khi tham gia học tập tại trường sẽ được đào tạo nghề theo tiêu chuẩn Nhật Bản; học tiếng Nhật chuyên ngành; rèn kỹ năng làm việc trong môi trường doanh nghiệp Nhật và tập luyện thể lực theo chuẩn quốc tế.

Tại Lễ Khánh thành và khai giảng Trường Trung cấp kỹ năng chuyên nghiệp Nhật Bản đã thu hút đông đảo học sinh, thanh niên Cần Thơ quan tâm tìm hiểu. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Triết lý của trường JPC là đào tạo nhân lực giỏi nghề, yêu nghề và phát triển sự nghiệp với nghề mà mình giỏi nhất. Không chỉ dạy nghề, trường còn đào tạo về tinh thần trách nhiệm, giỏi ngoại ngữ, đa năng đa nhiệm - sẵn sàng hội nhập môi trường làm việc quốc tế.

Sau thời gian học trong nước, học viên được thực tập chuyên ngành tại Nhật Bản và được cam kết việc làm với thu nhập 30 - 35 triệu đồng/tháng. Hoàn thành chương trình, học viên có thể gia hạn làm việc tại Nhật thêm 2,5 - 5 năm, tích lũy kinh nghiệm và vốn sống trước khi trở về đóng góp cho quê hương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa tỉnh Sóc Trăng trước đây, nay là thành phố Cần Thơ và Esuhai Group trong 2 năm qua.

Ông Vương Quốc Nam đề nghị Esuhai và JPC tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo; từng bước nâng cấp trường lên Cao đẳng chất lượng cao chuẩn Nhật Bản; mở rộng tuyển sinh trên toàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận, phấn đấu đạt 2.000 - 3.000 học viên mỗi năm, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại buổi lễ, nhiều hoạt động ký kết hợp tác giữa JPC cùng các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp đối tác Nhật Bản trong việc đào tạo, xuất khẩu nhân lực đã diễn ra.

Nhân dịp này, Trường JPC tổ chức lễ xuất cảnh cho 31 học viên khóa đầu tiên sang Nhật Bản học tập và làm việc trên các lĩnh vực ngành nghề, lĩnh vực như điện, điện tử, nhà hàng khách sạn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng... Trường JPC và Esuhai Group cũng đã trao 345 suất học bổng cho học sinh, sinh viên trị giá trên 2,2 tỷ đồng./.

