Động đất độ lớn 6,2 ngoài khơi Cuba, tạo dư chấn ở nhiều nơi

Cơ quan Địa chấn quốc gia Cuba thông báo chiều 8/6 (giờ địa phương), một trận động đất có độ lớn 6,2 đã xảy ra ngoài khơi đảo quốc này, cách Mantua, tỉnh Pinar del Río, 100km về phía Tây Bắc.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, trận động đất có độ sâu chấn tiêu 10km, tạo dư chấn ở nhiều tỉnh, thành của Cuba như Pinar del Río, La Habana, Artemisa, Mayabeque, Matanzas và đặc khu hành chính Isla de la Juventud.

Hiện cơ quan chức năng chưa ghi nhận thiệt hại hay thương vong do động đất gây ra.

Nhà chức trách đang duy trì các quy trình giám sát và đánh giá tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất.

Trong khi đó, Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia tại Miami, Mỹ, xác nhận không có nguy cơ sóng thần và trận động đất ngoài khơi Cuba này cũng gây rung lắc tại nhiều nơi ở bang Florida./.

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