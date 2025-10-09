Động đất làm rung chuyển miền Bắc Philippines

Sáng 9/10, một trận động đất có độ lớn 4,4 đã xảy ra gần thành phố Baguio miền núi phía Bắc Philippines, nơi sinh sống của hàng trăm nghìn người.

Trận động đất đã khiến người dân hoảng sợ, chạy ra khỏi các tòa nhà và buộc các trường học phải đóng cửa.

Giới chức sở tại cho biết trận động đất này xảy ra vào lúc 10h30 sáng. Ban đầu, cơ quan địa chấn Philippines ước tính động đất có độ lớn 4,8 và "dự kiến có thiệt hại," nhưng sau đó đã hạ xuống còn 4,4. Tâm chấn được xác định ở thị trấn Pugo, gần thành phố Baguio.

Theo trang Facebook của Văn phòng thông tin công cộng thành phố, Thị trưởng Baguio Benjamin Magalong đã ra lệnh đóng cửa các trường tiểu học và trung học trong vùng.

Quản trị viên một tòa nhà văn phòng tại khu vực bị ảnh hưởng cho biết hơn 300 nhân viên và bệnh nhân đã chạy khỏi văn phòng y tế của thành phố. Tại nhiều tòa nhà khác, cũng ghi nhận cảnh tượng tương tự.

Động đất là hiện tượng xảy ra gần như hằng ngày ở Philippines, quốc gia nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, một vòng cung có hoạt động địa chấn dữ dội kéo dài từ Nhật Bản qua Đông Nam Á và xuyên qua lưu vực Thái Bình Dương.

Trận động đất mới này xảy ra 10 ngày sau một trận động đất mạnh ở thành phố Cebu khiến 74 người thiệt mạng, 1.058 người bị thương, phá hủy hoặc làm hư hỏng khoảng 72.000 ngôi nhà./.

