Đồng Nai: 8 xe ôtô va chạm liên hoàn, Quốc lộ 51 ùn tắc cả hai chiều

Chiều 11/9, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa 8 xe ôtô xảy ra trên Quốc lộ 51, khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc kéo dài.

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 11/9, có 3 xe tải và 5 ôtô con đang lưu thông trên Quốc lộ 51, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai, khi đến Km12 (đoạn qua xã An Phước, tỉnh Đồng Nai) bất ngờ xảy ra va chạm liên tiếp, gây nên chuỗi tai nạn kéo dài trên đoạn đường hơn 100m.

Tại hiện trường, một chiếc xe tải bị lật nghiêng. Một ôtô con đâm vào dải phân cách cứng rồi lao sang làn đường ngược lại. Một ôtô con màu trắng hư hỏng nặng nằm chắn ngang đường. Một xe khác lao vào lề đường, bung túi khí và hư hỏng nặng. Các phương tiện còn lại bị biến dạng phần đầu, đuôi. Nhiều mảnh vỡ và bánh xe hư hỏng văng ra đường gây cản trở giao thông.

Một số người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, tuyến đường đang có đông xe di chuyển qua lại, sau tiếng “rầm” rất lớn, nhiều xe phía sau không kịp xử lý đã đâm dồn vào nhau. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài khoảng 5km ở cả hai hướng.

Nhận được tin báo, Cảnh sát giao thông Trạm Ngã 3 Thái Lan (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai) nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, phối hợp phương tiện cứu hộ kéo các xe gặp nạn ra khỏi khu vực, điều tiết, phân luồng giao thông, hạn chế tình trạng ùn tắc.

Bước đầu, vụ tai nạn chưa ghi nhận thương vong về người nhưng nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ./.

