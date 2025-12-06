Đồng Nai: Các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã từng bước đổi mới

Trong bối cảnh toàn tỉnh Đồng Nai đang quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã đang từng bước chuyển mình đổi mới, hiện đại hóa, hướng tới xây dựng chính quyền số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nha Bích, tinh thần “lấy người dân làm trung tâm” không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành mô hình được triển khai bài bản, đồng bộ, gắn chặt với quá trình chuyển đổi số và việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức. Nhờ đó, hình ảnh chính quyền cơ sở hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân đang từng bước được tạo dựng.

Nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân

Đội ngũ công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nha Bích không chỉ đạt chuẩn trình độ chuyên môn mà còn vận dụng thành thạo, hiệu quả công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử.

Với tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ chuẩn mực và phong cách làm việc chuyên nghiệp, đội ngũ công chức tại đây đang từng bước tạo dựng niềm tin nơi người dân.

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nha Bích Trần Văn Hoàng cho biết: Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã.

Công tác quản lý, điều hành được triển khai khoa học, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp trình độ từng công chức, bảo đảm mọi hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đúng quy định, thời hạn.

Đáng chú ý, sau thời gian vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đến tháng 10/2025, Ủy ban Nhân dân xã Nha Bích đã vươn lên nằm trong tốp 10 đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh Đồng Nai về Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thành tích này không chỉ là con số biết nói mà còn phản ánh rõ nét sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản trị địa phương, tư duy điều hành linh hoạt, hiện đại và cam kết nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Cùng với đó, Trung tâm luôn chủ động tham mưu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã các giải pháp cải thiện thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát, đơn giản hóa, cập nhật và công khai đầy đủ quy trình tại trụ sở nhằm đảm bảo tính minh bạch, thuận tiện cho người dân tiếp cận.

Các phần mềm một cửa điện tử cùng Cổng dịch vụ công quốc gia được tích hợp đồng bộ, giúp quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ diễn ra nhanh chóng, giảm tối đa phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy mô hình phục vụ tại Trung tâm nhận được sự đồng thuận và đánh giá cao của người dân. Anh Nguyễn Thanh Trang, người dân xã Nha Bích cho biết, khi thực hiện thủ tục trích đo đất ruộng, anh đã được cán bộ tận tình hướng dẫn, nhất là khâu nộp hồ sơ trực tuyến. “Trước đây tôi phải đi tìm người làm hồ sơ, nay mọi việc được cán bộ hướng dẫn ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, rất thuận tiện,” anh Trang chia sẻ.

Tại các ấp có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nơi người dân còn hạn chế kỹ năng công nghệ, Trung tâm phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức hỗ trợ trực tiếp. Ông Thạch Bình cho hay, giờ chỉ cần đến một nơi, mọi giấy tờ đều được giải quyết nhanh gọn. Cán bộ giải thích rõ ràng, dễ hiểu nên ông rất yên tâm.

Qua quá trình rà soát ở các lĩnh vực như hộ tịch, đất đai, chứng thực…, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nha Bích ghi nhận các thủ tục hành chính đã được tinh gọn, không còn tình trạng chồng chéo, rườm rà. Người dân dễ dàng tra cứu, thực hiện, thời gian chờ đợi giảm đáng kể.

Năm 2026, Trung tâm đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số, số hóa hồ sơ và lưu trữ điện tử.

Công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến được đa dạng hóa qua loa truyền thanh, bảng tin, mạng xã hội, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Hiệu quả rõ nét từ chủ trương cử cán bộ hỗ trợ chính quyền cơ sở

Bên cạnh nỗ lực của địa phương, việc tỉnh Đồng Nai cử cán bộ chuyên trách về hỗ trợ cấp xã cũng mang lại hiệu quả thiết thực.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nha Bích Nguyễn Hồng Thái cho biết: Thời gian đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã gặp nhiều khó khăn do biến động nhân sự và khối lượng công việc lớn.

Việc tăng cường cán bộ chuyên môn đã giúp địa phương vừa nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, vừa đào tạo, “cầm tay chỉ việc” cho công chức tại xã.

Chị Phạm Thị Thu Hà, nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Chơn Thành, phụ trách trực tiếp việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nha Bích cho biết, mỗi ngày đơn vị tiếp nhận nhiều hồ sơ chuyển nhượng, cấp đổi, đăng ký thế chấp…

Tất cả đều được xử lý nhanh chóng, đúng quy trình. Người dân đến làm thủ tục không phải chờ lâu, kết quả hồ sơ được trả kịp thời.

Mặc dù người dân vẫn còn hạn chế trong việc nộp hồ sơ trực tuyến, song với sự hỗ trợ kịp thời của đội ngũ công chức và cán bộ không chuyên trách, quá trình giải quyết thủ tục diễn ra thuận lợi, rõ ràng hơn. Đáng chú ý, các hồ sơ đất đai trên địa bàn xã hiện không còn tình trạng trễ hạn, góp phần tạo niềm tin và sự hài lòng cho người dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Hồng Thái đánh giá: Chủ trương cử cán bộ về hỗ trợ chính quyền cơ sở rất phù hợp. Cán bộ được tăng cường có chuyên môn vững, am hiểu công nghệ, giúp xã Nha Bích từng bước hoàn thiện quy trình xử lý hồ sơ trên môi trường mạng. Nhờ vậy, hồ sơ đất đai gần như đều được giải quyết đúng hạn, đem lại sự hài lòng cho người dân.

Với sự vào cuộc đồng bộ của đội ngũ công chức, sự hỗ trợ của tỉnh cùng quyết tâm cải cách mạnh mẽ, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nha Bích đang dần trở thành điểm sáng trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Mô hình này góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đồng thời thúc đẩy tiến trình xây dựng chính quyền số tại địa phương./.

