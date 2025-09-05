Đồng Nai: Cứu sống kịp thời người đàn ông rơi xuống giếng sâu hơn 20m

Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa kịp thời cứu sống người đàn ông bị rơi xuống giếng sâu hơn 20m tại xã Đồng Tâm.

Nạn nhân là ông Bùi Văn Viện (60 tuổi, ngụ ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, vào chiều 4/9, sau khi uống rượu, ông Viện được ra cạnh giếng bỏ hoang gần nhà ngồi. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, người nhà thấy ông Viện đang ngồi sát miệng giếng, loạng quạng rồi bất ngờ rơi xuống giếng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Bình Phước đã điều động 1 xe cứu hộ cùng 10 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án cứu nạn.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ triển khai phương án cứu nạn nạn nhân từ giếng sâu 20 mét. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại hiện trường, khu vực nạn nhân rơi xuống là giếng sâu hơn 20m, đã bỏ hoang lâu ngày.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhận định nạn nhân còn sống nhưng đang trong tình trạng sức khỏe hết sức nguy hiểm, bắt đầu mất dần ý thức, chân tay còn cử động nhưng rất yếu.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng khoanh vùng làm việc, thả bình chứa khí oxy để hỗ trợ hô hấp cho nạn nhân, đồng thời làm giảm nồng độ các khí độc tích tụ lâu ngày dưới giếng sâu.

Lực lượng chức năng đã triển khai bộ giá ba chân, kết hợp với hệ thống ròng rọc đưa cán bộ, chiến sỹ cùng các trang thiết bị và bình khí thở xuống giếng sâu để hỗ trợ đưa nạn nhân lên khu vực an toàn.

Với tinh thần trách nhiệm cao, bằng mọi giá cứu sống nạn nhân, chỉ trong vòng 5 phút, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân lên khu vực an toàn, nhanh chóng sơ cấp cứu kịp thời, băng bó các vết thương, sau đó phối hợp cùng người nhà đưa ông Viện đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phước.

Được biết, đến sáng 5/9, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định./.

Gia Lai: Kịp thời cứu thành công 2 người rơi xuống giếng sâu Chiều 17/5, sau hơn 3 giờ đồng hồ cứu hộ, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời giải cứu thành công 2 người bị rơi xuống giếng sâu.