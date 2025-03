Đồng Nai: Phối hợp xử lý thiết bị UAV hoạt động không phép, uy hiếp an toàn bay

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về công tác phòng không nhân dân năm 2025 trên địa bàn. Chỉ thị nhấn mạnh đến công tác thiết lập các khu vực cấm, xử lý tốt các thiết bị tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ (UAV) hoạt động không phép, xâm phạm vùng trời trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh, phối hợp cùng các đơn vị tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp, sở, ngành và toàn xã hội hiểu biết sâu rộng về kinh nghiệm, truyền thống phòng không nhân dân Việt Nam và nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân, thực hiện Luật Phòng không nhân dân; tuyên truyền, phổ biến khu vực cấm bay, hạn chế bay trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Công an tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan tiếp tục thực hiện Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý UAV; Quyết định số 18/2020/QĐ-CP ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay UAV; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị quản lý tốt các hoạt động bay UAV bao gồm flycam, UAV ứng dụng trong nông nghiệp, dù lượn, khinh khí cầu...; hiệp đồng với các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn xử lý tốt tình huống UAV hoạt động không phép, xâm phạm vùng trời trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo dõi, quản lý hoạt động bay UAV; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi sử dụng đèn chiếu sáng laser trái phép, đèn công suất lớn gây nguy hiểm cho an toàn hàng không; theo dõi nắm tình hình và xử lý những trường hợp vi phạm Luật An ninh mạng liên quan đến công tác phòng không nhân dân; xử lý những trường hợp UAV hoạt động không phép, xâm phạm vùng trời, uy hiếp an toàn bay hàng không dân dụng, hoạt động bay huấn luyện quân sự theo quy định của pháp luật.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tuyên truyền, phổ biến khu vực cấm bay, hạn chế bay trên địa bàn tỉnh; phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký phép bay UAV hoạt động trong lĩnh vực quay phim, chụp ảnh quảng bá hình ảnh, các sự kiện văn hóa nghệ thuật; tham gia theo dõi, quản lý các hoạt động bay của UAV trên địa bàn tỉnh...

Trong các năm 2022, 2023 các tổ chức máy bay dân dụng phát hiện nhiều trường hợp phương tiện bay không người lái (drone), UAV, đặc biệt là việc chiếu đèn laser có nguy cơ gây mất an toàn bay dân dụng.

Cảng vụ Hàng không miền Nam cũng đã có văn bản về việc phối hợp xử lý đèn laser, ánh sáng cường độ cao, vật thể bay có nguy cơ uy hiếp an ninh, an toàn trong hoạt động bay tại các Cảng hàng không miền Nam.

Sau đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với các trường hợp sử dụng đèn laser ánh sáng cường độ cao, vật thể bay... gây uy hiếp đến hoạt động của tàu bay tại các Cảng hàng không khu vực miền Nam.

Tỉnh Đồng Nai giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều khu vực nằm ở đường cất hạ cánh của tàu bay từ sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, trên địa bàn còn có sân bay quân sự Biên Hòa và Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang xây dựng, dự kiến đưa vào khai thác năm 2026, do đó thực hiện tốt công tác quản lý vùng trời, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không được xác định là nhiệm vụ quan trọng./.

