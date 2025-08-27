Ngày 27/8, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam hy sinh trong thời kỳ chiến tranh, được tìm thấy tại hai xã Lộc Ninh và Phước Sơn, đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh; dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về tiếp tục tổ chức khảo sát, xác minh, mở rộng và quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn các xã Lộc Ninh, Lộc Tấn, Phước Sơn..., tháng 8/2025, Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc được 30 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại sân bay Lộc Ninh và xã Phước Sơn.

Do điều kiện chiến tranh ác liệt kéo dài, 30 hài cốt của các liệt sỹ đợt này chưa xác định được tên, tuổi, quê quán; tuy nhiên, trong số đó, may mắn có 13 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để gửi giám định ADN.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn cho biết công tác tìm kiếm, quy tập, xác định thông tin liệt sỹ cũng như việc chăm sóc, duy tu, sửa chữa nghĩa trang và các công trình ghi công luôn được tỉnh quan tâm.

Khối lực lượng vũ trang thực hiện nghi thức tiễn đưa anh linh các Anh hùng liệt sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Từ năm 2002 đến nay, Đội K72 đã cất bốc được 3.953 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong chiến tranh, trong đó 3.242 hài cốt được quy tập ở Campuchia.

Ông Lê Trường Sơn chia sẻ nỗi đau thương mất mát và lòng tiếc thương vô hạn đến các gia đình, người thân của các liệt sỹ được tìm thấy trong đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ lần này.

Các anh, các chị, những anh hùng mãi mãi tuổi 20, đã mang theo những ước mơ, những khát khao tuổi trẻ an giấc ngàn thu, để đổi lấy nền độc lập, tự do cho dân tộc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn khẳng định: “Từ nay, các anh, các chị sẽ được yên nghỉ bên cạnh đồng chí, đồng đội và trong tình thương yêu vô hạn của những người đang sống. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ. Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân tỉnh Đồng Nai nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh”./.

