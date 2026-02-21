Đồng USD suy yếu sau phán quyết về thuế quan của Mỹ

Đồng USD phiên 20/2 đã rời khỏi mức cao nhất 4 tuần và chỉ số đồng USD (thước đo với rổ tiền tệ gồm 6 đồng tiền chủ chốt) khép phiên với mức giảm 0,13% xuống 97,796 sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế quan mà Tổng thống Donald Trump áp đặt.

Phán quyết của Tòa án Tối cao cùng các số liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến đã gây áp lực lên đồng bạc xanh.

Tuy nhiên, bất chấp kết thúc không mấy tích cực vào ngày 20/2, chỉ số đồng USD vẫn tăng khoảng 1% trong cả tuần. Đây cũng là mức tăng theo tuần lớn nhất trong gần 3 tháng qua.

Yếu tố chính tác động đến đồng USD trong phiên này là những lo ngại về tình hình tài khóa của Mỹ, cùng với câu hỏi mới về cách các đối tác thương mại sẽ phản ứng với động thái của Tổng thống Trump.

Sau phán quyết của Tòa án Tối cao, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh tạm áp đặt thêm mức thuế quan toàn cầu 10% và cam kết tiến hành một loạt các cuộc điều tra có thể cho phép ông ban hành thêm các loại thuế nhập khẩu.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng cho biết nguồn thu từ thuế quan sẽ "gần như không thay đổi" trong năm 2026. Những thông tin này đã bao phủ một bức tranh u ám cho triển vọng đầu tư của đồng bạc xanh.

Ngoài vấn đề thuế quan, thị trường cũng phản ứng khá thận trọng với các báo cáo cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 4/2025 của Mỹ, Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất do S&P tổng hợp và chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ của Đại học Michigan đều thấp hơn kỳ vọng.

Trong những tháng gần đây, đồng USD đã chịu áp lực khi các ngân hàng trung ương lớn khác giữ nguyên lãi suất hoặc phát tín hiệu tăng lãi suất, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được kỳ vọng sẽ thực hiện các đợt cắt giảm tiếp theo. Quan điểm này càng được củng cố bởi việc Tổng thống Trump đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed tiếp theo.

Tuy nhiên, các chiến lược gia tại ngân hàng Wells Fargo nhận định rằng những thông báo gần đây không làm thay đổi bối cảnh vĩ mô cơ bản bao gồm thuế quan cao, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã thực hiện một số đợt cắt giảm lãi suất phòng ngừa và số liệu thực tế của kinh tế Mỹ đang bắt đầu cải thiện hơn. Họ cho rằng điều này sẽ hạn chế mức độ suy yếu của đồng USD.

Một yếu tố khác cũng hỗ trợ đồng USD là biên bản cuộc họp gần đây nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho thấy các quan chức tỏ ra thận trọng về việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng trước.

Một số quan chức thậm chí còn gợi ý rằng ngân hàng trung ương có thể cần tăng chi phí vay nếu lạm phát vẫn ở mức cao-điều có thể tăng sức hấp dẫn của đồng USD.

Đề xuất này được đưa ra ra trong bối cảnh kinh tế Mỹ tăng trưởng thấp hơn dự kiến trong quý trước, trong khi chỉ số lạm phát cơ bản hàng tháng tăng mạnh nhất trong gần một năm vào tháng 12/2025./.

