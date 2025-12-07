Đột phá chuyển đổi số theo Nghị quyết 57: Làm thật là yêu nước

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu tất yếu, là động lực để phát triển đất nước.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là đột phá chiến lược.

Đối với hệ thống chính trị, việc nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài để đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động và cải cách hành chính.

Từ "làm việc thủ công" sang "tư duy số"

Với quyết tâm "nhập cuộc" vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lớp tập huấn "Giảng viên nguồn kỹ năng số và an toàn thông tin dành cho cán bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội”.

Lớp tập huấn được thiết kế đặc biệt, tập trung vào những vấn đề, thiết thực và cấp thiết nhất hiện nay như: Về thực hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gia tăng hiệu suất xử lý văn bản, tổng hợp thông tin và đổi mới phương thức làm việc; về an toàn an ninh mạng; đồng bộ dữ liệu và các nền tảng dùng chung (nền tảng "Mặt trận số", Hệ thống Giám sát phản biện, Hệ thống tiếp nhận phản ánh kiến nghị...) nhằm thực hiện mục tiêu dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống", đảm bảo sự liên thông, đồng bộ dữ liệu giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên.

Người dân tìm hiểu quy trình thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cho rằng đây là cơ hội để cán bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội thay đổi tư duy, từ "làm việc thủ công" sang "tư duy số", "văn hóa số."

Sau khóa học, mỗi học viên sẽ trở thành những nhân tố tích cực, những "hạt nhân số" lan tỏa kỹ năng và tinh thần đổi mới sáng tạo tại đơn vị mình, góp phần xây dựng một "Mặt trận số" vững mạnh, hiện đại."

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng thiết yếu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực cho cấp chính quyền gần dân nhất trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ đã khai giảng Khóa tập huấn trực tuyến trên nền tảng MOOC dành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã trên phạm vi cả nước.

Hệ thống chính thức mở từ 0 giờ ngày 1/12 đến 24 giờ ngày 15/12, có cán bộ hỗ trợ 24/7. Học viên cần hoàn thành tối thiểu 10/19 chuyên đề, gồm 5 chuyên đề bắt buộc và 5 chuyên đề tự chọn.

Sau khi hoàn thành, học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học trực tuyến.Đơn vị triển khai phần mềm đã chuẩn bị sẵn sàng nền tảng tại địa chỉ: https://kns.hocso.vn/.

Các học viên có thể học mọi lúc, mọi nơi trên máy tính hoặc điện thoại. Với hình thức này, các cán bộ địa phương có thể chủ động sắp xếp thời gian học ngoài giờ làm việc, tranh thủ buổi tối, cuối tuần, không phải di chuyển xa, không làm gián đoạn công việc phục vụ người dân tại địa phương.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng lưu ý phần mềm đóng vai là người huấn luyện, hướng dẫn để cán bộ ở cơ sở làm và quan sát rồi tư vấn, hỗ trợ. Hệ thống học online này cần tiếp tục được phát triển để trở thành trợ lý cho cán bộ cấp xã.

Hợp tác thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Thiết thực đưa Nghị quyết số 57/NQ-TW vào cuộc sống, Bộ Khoa học và Công nghệ đồng hành cùng các ngành, địa phương triển khai nhiều mô hình chuyển đổi số thành công.Ngày 3/12, tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư, quảng bá sản phẩm công nghệ số “Make in Viet Nam” thúc đẩy phát triển kinh tế số và chuyển đổi số cho doanh nghiệp khu vực Tây Bắc.

Nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng đã được ký kết tại Hội thảo gồm hợp tác đào tạo năng lực số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; phối hợp truyền thông thúc đẩy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số phát triển các sản phẩm “Make in Viet Nam” phục vụ các địa phương.

Các thỏa thuận này được đánh giá là tạo ra khuôn khổ hợp tác lâu dài, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của khu vực Tây Bắc.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, công nghệ số và đổi mới sáng tạo sẽ là chìa khóa giúp vùng Tây Bắc vượt qua hạn chế về địa lý, hạ tầng và nguồn lực.

Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 có các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới trong 11 ngành lĩnh vực trọng tâm tại Quyết định 1131 của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/6/2025. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các giải pháp số do doanh nghiệp Việt Nam phát triển đang ngày càng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, có thể áp dụng dễ dàng cho sản xuất nông nghiệp, logistics, du lịch, quản lý đô thị và cả giáo dục-y tế.

Hướng đến mục tiêu rút ngắn quãng đường từ phòng thí nghiệm đến nhà máy, từ ý tưởng đến sản phẩm, từ chính sách đến thị trường, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa và Công nghệ) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị thượng đỉnh "Liên minh doanh nghiệp và trí thức-khoa học công nghệ kỷ nguyên mới” lần thứ nhất.

Ông Trần Xuân Đích, Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ cho rằng hội nghị không đơn thuần là hội thảo chính sách mà là nơi hội tụ của "ba nhà": Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp. Nếu đứng riêng lẻ, mỗi nhà sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng khi cộng hưởng sẽ tạo nên "tam giác phát triển" vững chắc cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Trong số đó, Nhà nước kiến tạo thể chế, chính sách và chương trình hỗ trợ; nhà khoa học tạo ra tri thức và công nghệ từ các viện, trường; doanh nghiệp đưa tri thức và công nghệ vào đời sống, giải quyết bài toán thực tiễn từ sản xuất kinh doanh.

Thông điệp “Làm thật là yêu nước” của hội nghị được đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, vật liệu mới, môi trường, y dược-công nghệ sinh học, logistics và giáo dục chia sẻ về hành trình đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm ra thị trường, bài toán về vốn, cạnh tranh, kinh nghiệm xây dựng mô hình doanh nghiệp khoa học-công nghệ trong bối cảnh mới cũng như cơ hội hợp tác nhằm rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng.

Trong khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, “làm thật” là nghiên cứu thật để giải quyết vấn đề thật của đất nước, doanh nghiệp và người dân; đầu tư thật là dám bỏ vốn cho nghiên cứu và phát triển, thử nghiệm và chấp nhận rủi ro; sử dụng chính sách thật là chủ động tận dụng công cụ mà Nhà nước đã ban hành và kết nối thật là hợp tác thẳng thắn, cùng có lợi.

Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ, các Sở Khoa học và Công nghệ cam kết tiếp tục hoàn thiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho các mô hình và sản phẩm mới; đơn giản hóa thủ tục để doanh nghiệp và nhà khoa học tiếp cận quỹ, chương trình hỗ trợ một cách nhanh và minh bạch hơn; lắng nghe, đồng hành với các đề xuất cụ thể từ Liên minh doanh nhân-trí thức khoa học-công nghệ./.

