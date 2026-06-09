Dự án đường 12 năm chưa xong ở Lâm Đồng: Làm rõ trách nhiệm liên quan

Ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng, rà soát hồ sơ dự án nâng cấp đường Lê Duẩn, xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng.

Đây là dự án nâng cấp đường giao thông triển khai 12 năm vẫn chưa hoàn thành, bàn giao và hiện mặt đường hư hỏng không có cơ sở để trình bố trí vốn sửa chữa, khắc phục.

Theo biên bản làm việc giữa các bên, qua kiểm tra thực tế, các đơn vị xác nhận, tuyến đường Lê Duẩn đi qua khu vực trung tâm xã Đức Lập đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng gần 3 năm nay.

Tại nhiều đoạn, mặt đường đã bị bong tróc, hư hỏng lớp nhựa đường và lộ ra lớp cấp phối đá dăm. Tại nhiều vị trí xuất hiện nhiều hố sâu, đọng nước, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, va chạm giao thông trên đoạn đường này.

Theo đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk Mil, dự án có chiều dài 2,778 km, nền đường rộng hơn 18 m, mặt đường rộng 10,6 m, tổng mức đầu tư 44,5 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2013 - 2015 và sau đó được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông (cũ) gia hạn đến hết năm 2018. Nhà thầu đã triển khai thi công hoàn thành 2,774/2,778 km toàn tuyến và hệ thống an toàn giao thông.

Tuy nhiên, một số đoạn, hạng mục thuộc vỉa hè, hệ thống thoát nước chưa thi công do vướng mặt bằng. Dự án cũng đã giải ngân hơn 38,5/44,5 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ gần 87%).

Theo hồ sơ dự án, sau khi hết thời gian gia hạn hoàn thành (năm 2018), chủ đầu tư là Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Mil vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và nhà thầu chưa thi công hoàn thành công trình.

Tuy nhiên, đến tháng 10/2020, tức 2 năm sau, chủ đầu tư mới có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục gia hạn thời gian thực hiện dự án.

Các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông sau đó đã tổ chức họp và Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Nông (cũ) đã có báo cáo khẳng định không có căn cứ để tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông tiếp tục gia hạn; đồng thời đề nghị chủ đầu tư báo cáo chi tiết những tồn tại của dự án, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Tuy nhiên, đến nay, đại diện chủ đầu tư chưa cung cấp được các văn bản thể hiện việc thực hiện các nội dung theo như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Nông.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk Mil, để giải quyết các tồn tại, vướng mắc của dự án, đơn vị mong muốn Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương cho cắt giảm các khối lượng chưa thi công, tạm dừng dự án và quyết toán công trình.

Đây là cơ sở quan trọng để triển khai các thủ tục tiếp theo nhằm sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, xuống cấp trên tuyến đường, đảm bảo việc đi lại thuận lợi và an toàn giao thông.

Về phía nhà thầu thi công - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thành Công, doanh nghiệp đã thi công theo đúng hồ sơ thiết kế của dự án. Các hạng mục chưa thi công là do chưa giải phóng mặt bằng.

Doanh nghiệp mong muốn các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đồng ý cắt giảm các hạng mục chưa thi công ra khỏi dự án, để tiến hành các thủ tục quyết toán công trình.

Trong thời gian chờ đợi, doanh nghiệp cam kết sẽ tổ chức sửa chữa các hư hỏng trên mặt đường, đảm bảo việc đi lại thuận lợi, an toàn cho nhân dân.

Tuy nhiên, theo đơn vị tư vấn, giám sát dự án là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng VTR, để dự án được thi công hoàn thành theo đúng chủ trương của cấp có thẩm quyền, đề nghị chủ đầu tư phối hợp với địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà thầu thi công hoàn thành các hạng mục còn lại và bàn giao, quyết toán dự án theo quy định.

Để giải quyết dứt điểm các vướng mắc của dự án, các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng bao gồm Sở Xây dựng, Sở Tài chính… thống nhất đề nghị chủ đầu tư rà soát, đánh giá lại thực tế số hộ, diện tích đất bị ảnh hưởng thuộc phạm vi cần giải phóng mặt bằng của dự án để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; giao chủ đầu tư, đơn vị thi công xử lý, khắc phục các hư hỏng, xuống cấp của tuyến đường, đảm bảo việc đi lại thuận tiện và an toàn giao thông cho nhân dân.

Các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng giao đại diện chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại các khối lượng chưa thi công theo hồ sơ, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng trước ngày 30/6/2026.

Trước đó, ngày 21/5, phóng viên TTXVN đã thông tin, sau hơn 12 năm được cải tạo, nâng cấp, dự án đường Lê Duẩn đi qua trung tâm xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa hoàn thành công tác nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng.

Trong thời gian dự án tạm dừng thi công kéo dài, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông và gây bức xúc dư luận.

Người dân đã nhiều lần kiến nghị, chính quyền địa phương cũng khảo sát, báo cáo cấp có thẩm quyền nhưng việc sửa chữa, nâng cấp không thể thực hiện được do dự án cũ chưa thi công hoàn thành và việc nghiệm thu, bàn giao chưa thể tiến hành.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên sau đó đã ký văn bản (ngày 25/5) gửi Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm vụ việc và báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng./

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