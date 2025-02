Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu ‘đội vốn’ đầu tư hơn 4.250 tỷ đồng

Bộ Giao thông Vận tải vừa có tờ trình gửi lãnh đạo Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (giai đoạn 1).

Hàng loạt hạng mục phát sinh chi phí

Dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 được thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 59/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội có tổng chiều dài gần 54km đi qua địa bàn hai tỉnh Đồng Nai (hơn 34km) và Bà Rịa-Vũng Tàu (19,5km). Tuyến cao tốc được đầu tư với vận tốc thiết kế 100km/h, quy mô mặt cắt ngang giai đoạn 1 từ 4-6 làn xe theo từng đoạn.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần gồm: Dự án thành phần 1 (Km0-Km16) do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản. Dự án thành phần 2 (Km16-Km34+200) do Bộ Giao thông Vận tải làm cơ quan chủ quản. Dự án thành phần 3 (Km34+200-Km53+700) do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm cơ quan chủ quản.

Tổng mức đầu tư dự án là 17.837 tỷ đồng gồm nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 14.270 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách địa phương là 3.270 tỷ đồng (tỉnh Đồng Nai là 2.600 tỷ đồng; tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là 670 tỷ đồng); nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 là 3.567 tỷ đồng.

Dự án được triển khai thi công và cơ bản hoàn thành năm 2025 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2026.

Hiện nay, cả 3 dự án thành phần đã khởi công và đang triển khai xây dựng, tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết quá trình triển khai thực hiện dự án đã phát sinh nhiều chi phí “đội vốn” tổng mức đầu tư.

Cụ thể, nút giao giữa cao tốc với đường Mỹ Xuân-Ngãi Giao (Đường tỉnh 991) được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề xuất chuyển từ giao cắt trực thông thành nút giao khác mức liên thông với mục tiêu nhằm nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối khu vực Cảng Cái Mép-Thị Vải với Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, khơi thông nguồn lực đất đai, phát triển công nghiệp, đô thị tại các địa phương thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức theo định hướng phát triển được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch tỉnh. Dự kiến kinh phí đầu tư bổ sung khoảng 1.627 tỷ đồng.

Thi công đúc dầm cầu tại Dự án đường bộ cao tốc. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Về chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, theo kết quả rà soát, dự kiến tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án (bao gồm bổ sung nút giao khác mức liên thông với đường Mỹ Xuân-Ngãi Giao khoảng 813 tỷ đồng) là 9.856 tỷ đồng, tăng 3.227 tỷ đồng.

Phía Bộ Giao thông Vận tải cũng giải thích rõ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có biến động lớn dẫn đến vượt sơ bộ tổng mức đầu tư được duyệt của dự án có nguyên nhân chủ yếu do một số yếu tố: trong bước thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đã thực hiện đo đạc, kiểm đếm và chuẩn xác lại khối lượng, cơ cấu diện tích các loại đất bị ảnh hưởng; chuẩn xác lại khối lượng và chi phí di dời hạ tầng kỹ thuật; biến động về đơn giá bồi thường trên địa phận tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại thời điểm thu hồi đất so với dự kiến.

Hơn nữa, chi phí xây dựng, thiết bị cũng là một trong những nguyên nhân tăng tổng mức đầu tư dự án.

Theo báo cáo, tổng chi phí xây dựng và thiết bị của dự án (bao gồm chi phí xây dựng bổ sung nút giao khác mức liên thông với đường Mỹ Xuân-Ngãi Giao) là 9.835 tỷ đồng, tăng 1.528 tỷ đồng do quá trình triển khai, chủ đầu tư các dự án thành phần đã tổ chức thực hiện khảo sát chi tiết địa hình, địa chất, thủy văn và thỏa thuận với các cơ quan quản lý công trình hạ tầng có liên quan theo quy định, từ đó, rà soát, cập nhật, tối ưu hóa các giải pháp thiết kế (giải pháp xử lý đất yếu, thiết kế công trình cầu,...) nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, ổn định và an toàn trong khai thác.

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng biến động tăng đơn giá vật liệu, nhân công, máy thi công tại thời điểm lập, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình vào năm 2023 so với thời điểm lập chủ trương đầu tư và việc đầu tư bổ sung hạng mục trạm kiểm tra tải trọng xe tại 3 dự án thành phần theo quy chuẩn hiện hành.

Chờ Quốc hội xem xét, quyết định

Với các lý do nêu trên, Bộ Giao thông Vận tải tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư dự án sau khi rà soát, cập nhật đến nay dự kiến là tăng 4.256 tỷ đồng so với sơ bộ tổng mức đầu tư đã được Quốc hội thông qua.

Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư dự án được đề xuất tăng lên mức 22.093 tỷ đồng, tăng khoảng 4.256 tỷ đồng so với phương án được duyệt ban đầu.

Cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh gồm nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 17.313 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách địa phương là 4.979 tỷ đồng (tỉnh Đồng Nai là 2.968 tỷ đồng; tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là 2.011 tỷ đồng); nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 là 4.780 tỷ đồng.

“Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15, do sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án tăng so với phương án được duyệt nên cần thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, làm cơ sở điều chỉnh dự án đầu tư đối với các dự án thành phần và triển khai các công việc tiếp theo,” lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải thông tin thêm./.