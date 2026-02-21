Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh khởi sắc đầu Xuân

Từ đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến nay, không khí du Xuân tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra nhộn nhịp.

Nhiều phường, xã, đặc khu, doanh nghiệp du lịch lữ hành trên địa bàn Thành phố phấn khởi phục vụ du khách khởi hành đầu năm, kỳ vọng một mùa du lịch Tết bội thu.

Hút khách nhờ điểm đến đặc sắc

Theo chân du khách đến đặc khu Côn Đảo, nơi được mệnh danh là “đảo ngọc” giữa biển khơi của Thành phố Hồ Chí Minh, không khó bắt gặp sắc Xuân rực rỡ trên từng con phố.

Điểm nhấn của Tết năm nay tại Côn Đảo là khu hoa Xuân Bính Ngọ với chủ đề “Côn Đảo-Vững bước tương lai,” được thiết kế bởi hàng nghìn giỏ hoa tươi, tiểu cảnh và biểu tượng linh vật năm cùng với hệ thống đèn nghệ thuật rực rỡ.

Nhiều không gian Xuân Bính Ngọ 2026 tại Côn Đảo thu hút giới trẻ. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Bên cạnh đó, khu vui Xuân và khu ẩm thực với hơn 30 gian hàng trò chơi, 37 quầy ẩm thực phục vụ nhân dân xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Kỳ nghỉ Tết năm nay, Côn Đảo tổ chức hơn 10 hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, hướng đến khát vọng xây dựng đặc khu ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tương tự, không khí du Xuân Bính Ngọ tại những tuyến đường trung tâm phường Thủ Dầu Một, phường Chánh Nghĩa, trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi ngay từ sáng sớm, đã có nhiều gia đình đến tham quan công viên, các tuyến phố được trang hoàng rực rỡ, mang đậm bản sắc Tết cổ truyền. Trưa và chiều tối, dòng người đổ về khu vực trung tâm phường, xã để ăn uống, vui chơi, giải trí tạo nên không khí tươi vui.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai phong phú các hoạt động phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Tết cổ truyền.

Đường hoa Nguyễn Huệ được tổ chức đồng bộ tại ba địa điểm: phố đi bộ Nguyễn Huệ phường Sài Gòn, phường Thủ Dầu Một và phường Vũng Tàu.

Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 là điểm đến không thể bỏ lỡ của nhiều gia đình. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bên cạnh đó, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ lan tỏa tri thức, văn hóa đọc mà còn tăng cường sự gắn kết cộng đồng trong mùa Xuân đầu tiên bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Tết năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng đầu tư thiết kế, kết hợp hài hòa bản sắc địa phương trong từng đại cảnh, tiểu cảnh... tạo sức hút du khách trong và ngoài nước.

Nhộn nhịp đường tour đến và đi

Thống kê nhanh của một số doanh nghiệp du lịch-lữ hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy mùa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu du lịch tăng cao, đặc biệt ở nhóm khách gia đình, tận dụng quỹ thời gian 9 ngày để du lịch, nghỉ dưỡng, sum vầy bên người thân.

Theo Công ty cổ phần Du lịch Vietravel, cơ cấu khách du lịch trong dịp Tết năm nay ghi nhận sự phân bổ khá cân bằng giữa tour nội địa (42%) và tour nước ngoài (58%).

Các hành trình được ưa chuộng chủ yếu là nhóm tour 4-6 ngày, vừa thuận tiện sắp xếp lịch trình, vừa đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn.

Đáng chú ý, nhóm khách kiều bào về nước du Xuân đón Tết tăng khoảng 30% so với cùng kỳ, cho thấy xu hướng sum họp gia đình kết hợp du lịch đang ngày càng phổ biến.

Đông đảo du khách đổ về khu vực bãi Sau, phường Vũng Tàu trong kỳ nghỉ Tết năm nay. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Ông Trần Đoàn Thế Duy, Tổng Giám đốc Vietravel, cho biết kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày đã mở ra không gian trải nghiệm rộng hơn, giúp các gia đình không chỉ du Xuân mà còn nghỉ dưỡng, kết nối và “làm mới” năng lượng sau một năm bận rộn.

Với lợi thế chuẩn bị nguồn cung và đặt dịch vụ từ sớm, Vietravel duy trì giá tour ổn định, đồng thời tập trung nâng chất lượng trải nghiệm và tiêu chuẩn an toàn ở mọi điểm chạm.

Theo ghi nhận, đối với tour nội địa, điểm đến biển và khí hậu dễ chịu tiếp tục được du khách ưu tiên lựa chọn như Phú Quốc, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phú Yên, Khánh Hòa, Phan Thiết-Mũi Né...

Song song đó, tuyến du lịch hành hương, trải nghiệm thiên nhiên như Đông-Tây Bắc, tuyến Đà Nẵng-Huế, miền Tây... cũng ghi nhận mức độ quan tâm tốt, nhất là với nhóm khách gia đình và nhóm khách yêu thích nhịp du Xuân nhẹ nhàng.

Đối với tour nước ngoài, lợi thế kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày, cùng với nhu cầu đi lễ chùa cầu an đầu năm khiến những tuyến châu Á tiếp tục chiếm ưu thế với các điểm đến Thái Lan, Bhutan, Ấn Độ...; nhóm tour Đông Bắc Á với hành trình du Xuân Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... tiếp tục được du khách cân nhắc nhờ lịch khởi hành dày, linh hoạt, cùng với hệ thống sản phẩm và trải nghiệm đa dạng.

Ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lữ hành Vietluxtour cho biết năm 2026, đơn vị đặt mục tiêu tiếp tục khai thác sâu thị trường ngách là các tour cao cấp, tour nghỉ dưỡng biển và liên tuyến Đông Dương (Việt Nam-Lào-Campuchia).

Khách nước ngoài tham gia tour "Người Tây ăn Tết miền Tây" của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Việc tổ chức các sự kiện văn hóa chuyên đề như "Người Tây ăn Tết miền Tây" là một phần trong chiến lược quảng bá điểm đến, giúp nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc trong mắt bạn bè quốc tế.

Trong mùa cao điểm du lịch Tết Nguyên đán , không chỉ doanh nghiệp du lịch-lữ hành, mà hầu hết điểm đến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đều ưu tiên chuẩn hóa trải nghiệm, tăng cường điều phối vận hành để mỗi hành trình diễn ra liền mạch, nhất quán về chất lượng dịch vụ.

Các đơn vị chủ động đồng bộ quy trình phục vụ, tăng cường phối hợp với hệ thống đối tác hàng không, lưu trú và dịch vụ tại điểm đến để kiểm soát chất lượng theo từng chặng, đề ra phương án dự phòng trước các tình huống phát sinh trong mùa cao điểm.

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, ngành du lịch Thành phố bước vào năm mới 2026 với tâm thế đặc biệt, nhất là không gian mới sau khi hợp nhất các địa phương và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó, các chương trình, sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ được Sở Du lịch Thành phố xây dựng đảm bảo đồng bộ ở các khu vực, chất lượng cũng đặc sắc hơn.

Mặt khác, ngành du lịch Thành phố kỳ vọng với những động lực mới, Thành phố hoàn toàn có thể đạt mục tiêu 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa và doanh thu về du lịch đạt tăng trưởng 330.000 tỷ đồng trong năm 2026./.

Du lịch Tết 2026 và sự thay đổi trong lối sống người Việt Du lịch Tết không còn là trào lưu nhất thời, mà là biểu hiện của một lối sống mới - nơi con người chủ động thiết kế cuộc sống, trân trọng sức khỏe tinh thần và dám thay đổi để hạnh phúc hơn.